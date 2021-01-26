Сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост главы Минфина

Сенат США утвердил предложенную американским президентом Джо Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов.

Голосование ещё не завершено, однако за нее уже проголосовало более 50 из 100 сенаторов. Этого достаточно для утверждения Йеллен на министерской должности.

74-летняя Йеллен стала первой женщиной, возглавившей Минфин США.

До этого ее кандидатуру поддержал комитет по финансам верхней палаты конгресса США.

Йеллен возглавляла Совет экономических консультантов при президенте США, затем была заместителем председателя Совета управляющих ФРС. С 2014 по 2018 годы она занимала должность главы ФРС.

На слушаниях в сенате ранее в январе она заявляла, что в случае утверждения сделает своим фокусом потребности американских рабочих. Йеллен намерена обеспечить конкурентоспособность экономики, предлагая хорошие рабочие места и зарплату в городах и сельской местности. Она также намерена работать над вторым пакетом финансовой помощи, который "необходим, чтобы пережить эти темные времена, прежде чем программа вакцинации позволит нам вернуться к жизни, какой мы ее знали раньше".

Йеллен подтвердила приверженность рыночному формированию валютного курса и дала понять, что США не стремятся к более слабой нацвалюте для получения конкурентных преимуществ. Она назвала попытки некоторых стран искусственно манипулировать своей валютой неприемлемыми.

По словам Йеллен, на посту министра финансов США у нее будет "двойная миссия", и в первую очередь ей необходимо помочь американцам справиться с пандемией. "Однако затем будет более долгосрочный проект. Нам необходимо восстановить нашу экономику так, чтобы она давала достаток большему числу людей и обеспечивала конкурентоспособность американских рабочих во все более конкурентной глобальной экономике", - полагает она.