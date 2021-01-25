Финансовые новости
- |
- 25.01.21
- |
- 16:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ПЦР-тесты и карантин: в ЕС представили жесткие требования въезда из-за новых штаммов
16:10 25.01.2021 |
Европейская комиссия в понедельник предложила новые строгие требования для путешественников, въезжающих из-за пределов ЕС, и обновила критерии, которые государства-члены должны учитывать, снимая ограничения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.
Комиссия подчеркнула, что новые варианты коронавируса и нестабильная ситуация с состоянием здоровья во всем мире требуют дальнейших действий для обеспечения безопасности путешествий в ЕС.
Согласно предложению ЕК, государства-члены должны требовать у всех путешественников, прибывающих из-за пределов блока, предоставить негативный ПЦР-тест перед посадкой в самолет. Тест необходимо сдать не ранее чем за 72 часа до вылета.
Граждане и резиденты ЕС, а также члены их семей должны иметь возможность пройти тест по прибытии.
Обязательное тестирование может сочетаться с требованием самоизоляции, карантина и отслеживания контактов, а также с дополнительным тестированием, которое необходимо в течение периода до 14 дней - при условии, что государство-член предъявляет те же требования к своим гражданам при поездке из страны, которая не является членом блока.
От требования предоставить негативный ПЦР-тест должны быть освобождены трансграничные работники и перевозчики - их могут попросить предоставить отрицательный результат экспресс-теста на антигены по прибытии. Особый порядок правил должен быть предусмотрен также для экипажей самолетов.
Еврокомиссия предлагает разработать совместную специальную форму для отслеживания местонахождения лиц, въехавших в страну (Passenger Locator Form).
Еврокомиссия также обновила критерии, которые следует учитывать при рассмотрении вопроса о снятии ограничений на несущественные поездки из стран из-за пределов ЕС.
14-дневный кумулятивный показатель регистрации новых случаев коронавируса, то есть общее количество новых зарегистрированных случаев на 100 000 населения за предыдущие 14 дней, должен быть не больше 25.
Уровень тестирования, то есть количество тестов на 100 000 человек, проведенных за предыдущие семь дней, должен быть выше 300.
Уровень позитивности тестов, то есть процент положительных тестов среди всех проведенных тестов за предыдущие семь дней, не должен превышать 4%.
Также странам-членам следует учитывать характер вируса, присутствующий в стране, и то, не вызывает ли распространенный штамм обеспокоенности.
Теперь Совет ЕС должен рассмотреть предложение Еврокомиссии. После того как предложение будет принято, государства-члены должны будут реализовать изложенные положения и пересмотреть список стран из-за пределов ЕС, для которых ограничения должны быть сняты на фоне обновленных критериев.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Кулик: Банковая попытается сбить волну скандалов списанием коммунальных долгов, Донбассом и вопросом языка
ТОП-НОВОСТИ
|Новый страх Банковой. Откажется ли Зеленский от звонка Байдену по телефону Порошенко
|Разброд и шатания. Зачем Гиркин вдруг вспомнил про Захарченко и Гиви
|Позитив недели. Наши воины смогут бить по врагу из нового миномета калибра 120 мм
|На межбанке 22 января доминировали продажи доллара, спрос был совсем небольшим
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ПЦР-тесты и карантин: в ЕС представили жесткие требования въезда из-за новых штаммов
|Украинская делегация обжаловала полномочия россиян в ПАСЕ
|В ЕС больше электроэнергии производят из возобновляемых источников, чем из ископаемых
|Давосский форум открылся на удаленке
|Бельгийцам запретили выезжать на отдых за границу
|Новая администрация США пересмотрит соглашение с талибами
Это интересно
|Google договорилась с французскими издателями об оплате за превью новостей
|Представлен электрокар Mercedes-Benz EQA с запасом хода 426 километров
|Lancia станет премиальным брендом
|Одержимость BMW большими «ноздрями» добралась и до мотоциклов
|Получен первый опытный образец батареи с зарядкой за пять минут
|Peugeot 208 и 2008 полностью переведут на электротягу
|В Nvidia допустили выпуск видеокарт для майнинга при увеличении спроса