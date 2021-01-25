Финансовые новости
- |
- 25.01.21
- |
- 16:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Давосский форум открылся на удаленке
13:48 25.01.2021 |
Лидеры ряда ведущих развитых и развивающихся стран мира, включая Германию, Индию, Италию, Китай, Республику Корея, Россию, Францию, ЮАР и Японию примут участие в стартовавшей в понедельник, 25 января, онлайн встрече "Давосская повестка дня", проводимой в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие продлится до 29 января, а главной темой дискуссии, как заявили организаторы, станет обсуждение "новой глобальной ситуации", связанной с пандемией коронавируса.
Всего, как ожидается, в "Давосской неделе" будут участвовать около 1,5 тыс. человек из 70 стран. Кроме глав государств и правительств, это руководители международных организаций, представители бизнеса, видные эксперты в различных сферах деятельности.
"Восстановление доверия и расширение международного сотрудничества исключительно важны для содействия инновационным и смелым решениям в целях прекращения пандемии и поддержки прочного восстановления", - приводит ТАСС слова председателя и основателя ВЭФ Клауса Шваба (Klaus Schwab), назвавшего предстоящую онлайн-дискуссию "уникальной".
Встреча руководителей мирового бизнеса и политики традиционно проводятся в швейцарском курортном городе Давос в конце января. В декабре 2020 года руководство ВЭФ сообщило, что в связи с пандемией коронавируса очный саммит может пройти с 13 по 16 мая 2021 года в Сингапуре.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Кулик: Банковая попытается сбить волну скандалов списанием коммунальных долгов, Донбассом и вопросом языка
ТОП-НОВОСТИ
|Новый страх Банковой. Откажется ли Зеленский от звонка Байдену по телефону Порошенко
|Разброд и шатания. Зачем Гиркин вдруг вспомнил про Захарченко и Гиви
|Позитив недели. Наши воины смогут бить по врагу из нового миномета калибра 120 мм
|На межбанке 22 января доминировали продажи доллара, спрос был совсем небольшим
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ПЦР-тесты и карантин: в ЕС представили жесткие требования въезда из-за новых штаммов
|Украинская делегация обжаловала полномочия россиян в ПАСЕ
|В ЕС больше электроэнергии производят из возобновляемых источников, чем из ископаемых
|Давосский форум открылся на удаленке
|Бельгийцам запретили выезжать на отдых за границу
|Новая администрация США пересмотрит соглашение с талибами
Это интересно
|Google договорилась с французскими издателями об оплате за превью новостей
|Представлен электрокар Mercedes-Benz EQA с запасом хода 426 километров
|Lancia станет премиальным брендом
|Одержимость BMW большими «ноздрями» добралась и до мотоциклов
|Получен первый опытный образец батареи с зарядкой за пять минут
|Peugeot 208 и 2008 полностью переведут на электротягу
|В Nvidia допустили выпуск видеокарт для майнинга при увеличении спроса