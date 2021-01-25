Austrian Airlines будут требовать от пассажиров маски с усиленной защитой

Austrian Airlines с 25 января начнет пускать на борт пассажиров только в масках с усиленной защитой класса FFP2 и выше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.

Ужесточение правил в авиакомпании объяснили новым решением правительства Австрии. Власти обязали всех пассажиров и работников транспорта находиться в общественном транспорте в средствах защиты уровня не ниже FFP2.

Маски усиленной защиты в аэропортах и на борту самолета должны будут носить все пассажиры старше 14 лет. Беременные женщины и дети от 6 до 13 лет включительно смогут путешествовать в обычных масках, пассажиры до 6 лет освобождены от ношения масок.

Также маску могут не носить люди по медицинским причинам. Для совершения поездки они должны сдать ПЦР-тест на коронавирус не более чем за 48 часов до вылета, который покажет, что человек не болеет COVID-19. Дополнительного необходимо получить справку от врача, которая подтверждает невозможность носить маску.

В Austrian Airlines отмечают, что пассажир должен обеспечить себя самостоятельно маской или респиратором необходимой степени защиты. При этом они должно быть без клапана выдоха.

Решение правительства Австрии действует до 3 февраля, однако в Austrian Airlines заявили, что требование по ношению масок уровня защиты FFP2 будет действовать до дальнейшего уведомления.