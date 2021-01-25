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Во Франции медики призвали не разговаривать в общественном транспорте
09:55 25.01.2021 |
Французские врачи подготовили новые советы относительно замедления распространения коронавируса, призвав прекратить разговоры в общественном транспорте.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.
Французская академия врачей опубликовала в пятницу руководство, в котором говорится, что люди должны "избегать разговоров или телефонных звонков" в метро, в автобусах или везде в общественных местах, где социальная дистанция невозможна.
Маски в таких местах во Франции нужно носить с мая, но пассажиры часто ослабляют или снимают их, чтобы поговорить по телефону.
Другие французские эксперты призывают к более радикальным мерам - в частности, третьему локдауну. В больницах Франции сейчас больше пациентов с COVID, чем было в октябре, когда президент Эммануэль Макрон ввел второй локдаун.
Пациенты с коронавирусом занимают больше половины коек в отделениях интенсивной терапии в стране.
Количество инфекций во Франции в этом месяце постепенно растет и достигает более 20 000 в день.
Сейчас во Франции действует самый длительный в Европе комендантский час - с 18:00 до 6 часов утра, а рестораны и туристические объекты закрыты с октября.
Во Франции в связи с коронавирусом умерли 72 647 человек.
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