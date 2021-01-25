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Новая администрация США пересмотрит соглашение с талибами
10:01 25.01.2021 |
Администрация нового президента США Джо Байдена намерена пересмотреть соглашение с талибами, заключенное при бывшем президенте Дональде Трампе. Вашингтон желает удостовериться в том, что исламское радикальное движение "Талибан" действительно выполняет взятые на себя обязательства, заявил в субботу, 23 января, представитель Совета по национальной безопасности США, добавив, что новый советник президента по нацбезопасности Джейк Саливан уже сообщил об этом афганскому коллеге Хамдулле Мохибу.
Белый дом желает выяснить, действительно ли талибы прекратили контакты с террористическими группировками, сократили масштабы насилия и всерьез начали мирные переговоры с правительством Афганистана, отметил американский чиновник. Представитель "Талибана" в интервью агентству AFP заявил, что талибы выполняют свои обещания и ожидают того же от другой стороны.
В феврале 2020 года США подписали соглашение с "Талибаном", обещав в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов полностью вывести свои войска из Афганистана к середине 2021 года. По сообщению Белого дома, Джейк Салин в беседе с Мохибом заявил, что Вашингтон поддерживает мирный процесс в Афганистане. Вашингтон желает "помочь обеим сторонам достичь прочного и справедливого политического соглашения и стабильного прекращения огня", сказал Салливан.
Правительство в Кабуле довольно решением США
Правительство в Кабуле с облегчением отреагировало на планы США пересмотреть соглашение с талибами. Советник президента Афганистана по национальной безопасности Мохиб написал в своем микроблоге в Twitter, что США и Афганистан "договорились стремиться к постоянному прекращению огня и справедливому, прочному миру".
Замглавы МВД Афганистана Седик Седикки, со своей стороны, отметил, что соглашение с талибами "пока не позволило достичь цели - прекратить насилие со стороны "Талибана". Ответственность за это он возложил на талибов, которые, по его словам, не выполняют взятых на себя обязательств.
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