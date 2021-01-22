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Украинцы – на третьем месте по количеству видов на жительство в ЕС
08:45 22.01.2021 |
Украинцы стали третьей крупнейшей группой среди неграждан ЕС, которые на конец 2019 года имели вид на жительство в Евросоюзе.
Как пишет "Европейская правда", такие цифры приводит Евростат.
На конец 2019 года действующие виды на жительство в ЕС имели 1,3 млн граждан Украины - из в целом 20,3 млн граждан третьих стран.
Среди них на первом месте по численности оказались граждане Марокко с 2 млн удостоверений, на втором - Турции (1,9 млн), на третьем - Украины (1,3 млн) и на четвертом - Китая (1 млн, включая Гонконг).
Следующие в списке - граждане Сирии (974 000), Албании (868 000), Алжира (700 000), России (689 000), Индии (555 000) и Сербии (974 000).
Граждане этих десяти стран составляют 51% от всех владельцев действительных видов на жительство в ЕС.
Наибольшее количество видов на жительство граждане третьих стран получили в Германии - 4,9 млн, или 24% от общего количества.
На втором месте - Италия, в которой вид на жительство имеют 3,6 млн граждан "третьих стран", далее - Франция (3,1 млн) и Испания (2,9 млн).
Вместе в этих четырех странах-членах проживает 71% всех граждан третьих стран, имеющих действующую вид на жительство в Европейском Союзе.
Как сообщалось ранее, в 2019 году украинцы 4-й год подряд стали самой большой группой среди получателей первых видов на жительство в странах-членах ЕС.
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