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Импичмент Трампу предложено перенести на середину февраля
08:39 22.01.2021 |
Республиканцы в Сенате США предлагают отложить голосование об импичменте бывшему президенту страны Дональду Трампу до 13 февраля. Это даст всем сторонам достаточно времени для подготовки процедуры, объяснил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл в четверг, 21 января. Для этого Палате представителей следует передать Сенату свои обвинения в адрес Трампа в "подстрекательстве к беспорядкам" не ранее 28 января, объяснил Макконнелл. Он направил это предложение лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумеру.
Палата представителей США 13 января второй раз проголосовала за импичмент Трампу. Теперь дело будет направлено в Сенат, где для обвинительного вердикта необходимы 67 голосов из 100.
Противники бывшего главы государства считают, что Трамп несет ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января, во время которых группа его сторонников ворвалась в здание Конгресса. Участники беспорядков вступили в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. Десятки протестующих были задержаны, минимум четыре участника беспорядков погибли. В столице США был введен комендантский час, в город прибыла Национальная гвардия.
На следующий день демократ Джозеф Байден был официально утвержден на посту 46-го президента США. Инаугурация прошла 20 января.
Уже вторая попытка импичмента Трампу
Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, процедуру импичмента которому начата дважды. В первый раз Палата представителей инициировала ее в декабре 2019 года в связи с обвинениями в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Однако Сенат США не поддержал эту инициативу.
Обвинения были связаны с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в котором глава Белого дома якобы призывал Киев начать расследование против Джозефа Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления могла использоваться военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов. Этот скандал получил название "Украинагейт".
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