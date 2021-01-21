Финансовые новости
- |
- 21.01.21
- |
- 12:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США за расчеловечивание уйгуров
12:06 21.01.2021 |
Компания Twitter заблокировала аккаунт посольства Китая в США после твита, в котором утверждалось, что Пекин способствовал "раскрепощению" женщин в Синьцзяне.
В твите, размещенном 7 января, говорилось, что благодаря политике китайских властей женщины в Синьцзяне перестали быть "машинами по производству детей"; в подтверждение приводилась ссылка на статью в официальной англоязычной газете China Daily. Через 24 часа "Твиттер" скрыл это сообщение. Аккаунт @ChineseEmbinUS доступен, но новых сообщений в нем не было с 9 января, а до этого твиты публиковались в нем ежедневно.
"Мы предприняли действия в отношении твита, на который вы ссылаетесь, за нарушение нашей политики против расчеловечивания, которая гласит: мы запрещаем расчеловечивание группы людей по признаку вероисповедания, касты, возраста, инвалидности, тяжелого заболевания, государственного происхождения, расы или этничности", - заявил представитель компании агентству Рейтер. Такая политика действительно существует.
Посольство пока не комментировало этот инцидент, сообщает Рейтер.
Состояние аккаунта китайского посольства выглядит аналогично тому, что было с личным аккаунтом Дональда Трампа до того, как его забанили окончательно: на начальной стадии, после разгрома Капитолия 6 января, Twitter лишил Трампа возможности писать новые твиты до тех пор, пока он сам не удалит твиты, нарушавшие правила.
После того как Трамп это сделал, его аккаунт на некоторое время разблокировали; решение удалить его окончательно принималось в ручном режиме руководством Twitter во главе с Джеком Дорси, которые сочли, что Трамп нарушил правила снова.
Китай неоднократно обвиняли в массовых нарушениях прав уйгуров и других мусульманских этнических групп в Синьцзяне: это выражалось, среди прочего, в постоянной слежке, дискриминации и эксплуатации принудительного труда коренных жителей региона. Известны и случаи принудительной стерилизации уйгурских женщин.
19 января уходящая администрация Трампа объявила эту практику геноцидом. Будущий госсекретарь в новой администрации Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате согласился с такой характеристикой.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке 20 января взлетел вверх после сокращения продаж иностранцев
|В поисках мэров-«бандитов»: Зачем Зеленский затеял аудит регионов, и что из этого получится
|Провокация или новый курс: Для чего Кремль проталкивает в минскую ТКГ «общественность Л-ДНР»
|Зеленский против Тупицкого: Почему в войне Банковой с КСУ не победит никто
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США за расчеловечивание уйгуров
|Директором Нацразведки США впервые станет женщина
|Байден инициировал возвращение США в Парижское соглашение по климату
|Байден заморозил строительство стены на границе с Мексикой, подписал указ о возвращении США в ВОЗ
|Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США
|Дания определила бездомных в качестве приоритетной группы для вакцинации
|Будущий глава Пентагона поддерживает предоставление Украине летального оружия
Это интересно
|Представлен новый электрический фургон Citroen e-Berlingo
|Ученые: люди не смогут контролировать искусственный интеллект
|Японцы выбирают Nintendo Switch: в 2020 году её продажи составили 87 % от всех консолей в стране
|Audi возьмёт курс на тотальную электрификацию моделей
|США против Huawei: имеющиеся лицензии будут отозваны, новые не станут одобряться
|Новая стратегия Kia: электромобили, вторсырьё и сервисы
|Издание Bloomberg подтвердило, что компания Apple тестирует iPhone со сгибаемым экраном