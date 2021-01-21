Директором Нацразведки США впервые станет женщина

Сенат США в среду, 20 января, утвердил Эврил Хэйнс в должности директора Национальной разведки. За нее проголосовали 84 человека, против выступили 10. Хэйнс стала первой женщиной на этом посту. Ее кандидатуру демократ Джозеф Байден выдвинул в ноябре 2020 года, вскоре после своей победы на выборах президента Соединенных Штатов.

С августа 2013 года по январь 2015-го Хэйнс была заместителем директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), а затем два года работала заместителем советника президента США по национальной безопасности.

Джозеф Байден несколькими часами ранее принес присягу в Вашингтоне. В инаугурационной речи новый глава Белого дома пообещал быть президентом для всех американцев, примирить расколотое общество и преодолеть политические разногласия, а также исправить отношения с союзниками США. Байден подписал первые 15 указов через считанные часы после вступления в президентскую должность.