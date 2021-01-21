Финансовые новости
- |
- 21.01.21
- |
- 09:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Байден инициировал возвращение США в Парижское соглашение по климату
08:38 21.01.2021 |
Новый президент США Джозеф Байден через считанные часы после вступления в должность в среду, 20 января, подписал первые 15 указов. Среди прочего он инициировал возвращение Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату. Кроме того, новый глава Белого дома отменил запрет на въезд в США жителей ряда мусульманских стран, введенный его предшественником Дональдом Трампом.
В числе других подписанных указов - документ, обязывающий носить защитные маски на территории федеральных учреждений на протяжении ближайших 100 дней. Еще один указ прекращает процедуру выхода Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, Байден отменил разрешение на строительство трубопровода Keystone XL для поставки нефти из Канады и прекратил действие правовых оснований для возведения стены на границе с Мексикой. Все эти указы не требуют одобрения Конгресса
Байден на инаугурации пообещал исправить отношения с союзниками Вашингтона
Демократ Джозеф Байден несколькими часами ранее принес присягу в Вашингтоне. В своей инаугурационной речи он пообещал быть президентом для всех американцев, примирить расколотое общество и преодолеть политические разногласия, а также исправить отношения с союзниками США. Трамп отказался принять участие в церемонии и улетел в свою резиденцию в штате Флорида.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке 20 января взлетел вверх после сокращения продаж иностранцев
|В поисках мэров-«бандитов»: Зачем Зеленский затеял аудит регионов, и что из этого получится
|Провокация или новый курс: Для чего Кремль проталкивает в минскую ТКГ «общественность Л-ДНР»
|Зеленский против Тупицкого: Почему в войне Банковой с КСУ не победит никто
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Директором Нацразведки США впервые станет женщина
|Байден инициировал возвращение США в Парижское соглашение по климату
|Байден заморозил строительство стены на границе с Мексикой, подписал указ о возвращении США в ВОЗ
|Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США
|Дания определила бездомных в качестве приоритетной группы для вакцинации
|Будущий глава Пентагона поддерживает предоставление Украине летального оружия
Это интересно
|Представлен новый электрический фургон Citroen e-Berlingo
|Ученые: люди не смогут контролировать искусственный интеллект
|Японцы выбирают Nintendo Switch: в 2020 году её продажи составили 87 % от всех консолей в стране
|Audi возьмёт курс на тотальную электрификацию моделей
|США против Huawei: имеющиеся лицензии будут отозваны, новые не станут одобряться
|Новая стратегия Kia: электромобили, вторсырьё и сервисы
|Издание Bloomberg подтвердило, что компания Apple тестирует iPhone со сгибаемым экраном