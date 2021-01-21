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Байден заморозил строительство стены на границе с Мексикой, подписал указ о возвращении США в ВОЗ
08:33 21.01.2021 |
В первый день после принятия присяги новый президент США Джозеф Байден подписал серию указов и распоряжений, отменяющих решения его предшественника Дональда Трампа, а также вводящих новые меры по борьбе с пандемией коронавируса.
Байден отменил указ Трампа, запрещающий въезд в США из нескольких преимущественно мусульманских стран, и приостановил строительство стены на границе с Мексикой, которую при Трампе строили круглосуточно до последнего дня.
В прокламации об отмене запрета на въезд из мусульманских стран говорится, что это решение стало "пятном на нашей национальной совести" и не соответствовало "нашей давней истории принятия людей любого вероисповедования, равно как и не имеющих такового вовсе".
Еще во время предвыборной кампании демократ обещал восстановить членство страны в Парижском соглашении об изменении климата, о выходе из которого Трамп объявил в 2017 году со словами "меня избрали представлять граждан Питтсбурга, а не Парижа".
Реально процесс выхода завершился наутро после президентских выборов - 4 ноября. Победивший на выборах Байден немедленно повернул процесс вспять.
Также президент подписал указ, предписывающий миграционным органам прекратить попытки выдворить из страны людей, прибывших в Соединенные Штаты в детстве вместе с родителями-нелегальными иммигрантами. Администрация Трампа четыре года пыталась избавиться от этой инициативы Барака Обамы, известной как программа DACA, хотя в конечном итоге потерпела поражение в судах.
Также Байден приостановил процесс выхода страны из Всемирной организации здравоохранения, начатый его предшественником, и сделал обязательными ношение масок и меры физического дистанцирования во всех федеральных учреждениях и для правительственных служащих.
"После принятия должностной присяги сегодня днем я сразу приступил к работе и предпринял действия:
- для контроля над пандемией
- для оказания экономической помощи
- для обуздания изменения климата
- для продвижения расовой справедливости", - написал Байден в официальном аккаунте в "Твиттере".
Пресс-секретарь нового президента Джен Псаки сказала, что в ближайшие дни Байден продолжит издавать указы в таком же темпе.
В частности, следует ожидать отмены введенного Трампом запрета на рекрутирование в вооруженные силы трансгендеров и запрета на финансовую помощь зарубежным организациям, содействующим абортам.
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