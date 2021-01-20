Дания определила бездомных в качестве приоритетной группы для вакцинации

Дания после серии призывов от благотворительных организаций и некоторых должностных лиц заявила, что включит бездомных в приоритетную группу вакцинации от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает датское The Local.

Датская прививочная стратегия выделяет 12 приоритетных групп. Из них первые пять уже проходят вакцинацию, хотя и с определенными региональными различиями.

"Бездомные и социально незащищенные люди, которые под особым риском, будут вакцинированы в категории №5", - заявило Министерство социальной политики.

Люди, относящиеся к этой категории, но не считаюшиеся группой особого риска, все равно будут иметь приоритет перед взрослым населением в целом.

По данным социальных служб, в Дании - около 6500 бездомных. При обсуждении будущей вакцинации, ряд общественных организаций привлекали внимание к тому, что среди этой категории особенно высок риск заражения коронавирусом.

Дания, как и большинство стран ЕС, начала вакцинацию от коронавируса 27 декабря, а ее темпы являются одними из самых быстрых в Евросоюзе.

В настоящее время свою первую дозу вакцины получили около 3% населения страны, а 0,5% - уже вторую дозу.