«План спасения США» на $1,9 трлн от Байдена может резко ускорить рост экономики – JPMorgan

Новый пакет экономических стимулов для США на сумму $1,9 трлн, который предложил избранный президент страны Джо Байден, может повысить номинальный ВВП страны до 11,4% к концу 2021 года. Об этом в комментарии Business Insider сообщил главный глобальный стратег JPMorgan Дэвид Келли.

По его словам, "План спасения США" от Байдена может оказать "значительное влияние" на экономику в 2021 году и отразится на росте реального ВВП. Стратег JPMorgan отметил, что к концу года безработица в США может составить менее 5% (6,7% в декабре).

До представления плана Байдена в JPMorgan ожидали рост номинального ВВП на 6,4% к концу 2021 года.

Более быстрый экономический рост может стимулировать циклические акции по сравнению с низкорасходными акциями. Это может привести к падению доходности активов в будущем.

"При очень высоких текущих оценках 2021 год уже казался трудным для финансовых активов. В итоге план спасения Байдена, если он будет реализован, может усугубить эти проблемы", - подчеркнул Келли.

В рамках "Плана спасения США" от Джо Байдена планируют потратить $400 млрд на борьбу с COVID-19, а $1 трлн - на прямые выплаты американцам. Еще $440 млрд потратят на помощь сообществам и предприятиям, пострадавшим от пандемии. План предусматривает выплаты большинству граждан в $1400 в придачу к уже выплачиваемым чекам в $600. План предусматривает выделение $160 млрд на вакцинацию и тестирование на COVID-19.