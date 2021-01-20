Финансовые новости
- |
- 20.01.21
- |
- 17:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«План спасения США» на $1,9 трлн от Байдена может резко ускорить рост экономики – JPMorgan
12:09 20.01.2021 |
Новый пакет экономических стимулов для США на сумму $1,9 трлн, который предложил избранный президент страны Джо Байден, может повысить номинальный ВВП страны до 11,4% к концу 2021 года. Об этом в комментарии Business Insider сообщил главный глобальный стратег JPMorgan Дэвид Келли.
По его словам, "План спасения США" от Байдена может оказать "значительное влияние" на экономику в 2021 году и отразится на росте реального ВВП. Стратег JPMorgan отметил, что к концу года безработица в США может составить менее 5% (6,7% в декабре).
До представления плана Байдена в JPMorgan ожидали рост номинального ВВП на 6,4% к концу 2021 года.
Более быстрый экономический рост может стимулировать циклические акции по сравнению с низкорасходными акциями. Это может привести к падению доходности активов в будущем.
"При очень высоких текущих оценках 2021 год уже казался трудным для финансовых активов. В итоге план спасения Байдена, если он будет реализован, может усугубить эти проблемы", - подчеркнул Келли.
В рамках "Плана спасения США" от Джо Байдена планируют потратить $400 млрд на борьбу с COVID-19, а $1 трлн - на прямые выплаты американцам. Еще $440 млрд потратят на помощь сообществам и предприятиям, пострадавшим от пандемии. План предусматривает выплаты большинству граждан в $1400 в придачу к уже выплачиваемым чекам в $600. План предусматривает выделение $160 млрд на вакцинацию и тестирование на COVID-19.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ударим референдумом по тарифам и вакцинации: Зачем «слугам» очередной спорный законопроект
|Новый сюрприз от Зе-власти. Зачем нас хотят лишить длинных выходных
|Курс доллара на межбанке 19 января провалился под давлением иностранцев
|«Кто в доме хозяин». Зачем Зеленский мешает Тупицкому зайти в Конституционный суд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|У Байдена пока не планируют назначать спецпредставителя по Украине - Волкер
|Трамп думает над созданием новой политической партии - WSJ
|«План спасения США» на $1,9 трлн от Байдена может резко ускорить рост экономики – JPMorgan
|Брюссель намерен разработать меры по защите фирм в ЕС от санкций США
|Навальный опубликовал расследование о «дворце Путина»
|Кто самый щедрый миллиардер в США: Forbes составил рейтинг филантропов всех времен
Это интересно
|Ученые: люди не смогут контролировать искусственный интеллект
|Японцы выбирают Nintendo Switch: в 2020 году её продажи составили 87 % от всех консолей в стране
|Audi возьмёт курс на тотальную электрификацию моделей
|США против Huawei: имеющиеся лицензии будут отозваны, новые не станут одобряться
|Новая стратегия Kia: электромобили, вторсырьё и сервисы
|Издание Bloomberg подтвердило, что компания Apple тестирует iPhone со сгибаемым экраном
|Hyundai прекратил разработку новых дизельных моторов