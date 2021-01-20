Брюссель намерен разработать меры по защите фирм в ЕС от санкций США

Еврокомиссия планирует усилить меры по защите европейских фирм от санкций третьих стран, в том числе США. Это решение стало частью Стратегии по повышению устойчивости экономики и финансовой системы ЕС, которая была опубликована во вторник, 19 января. Санкции третьих стран могут нести последствия не только для европейских фирм, но и "серьезно ухудшить способность ЕС продвигать вперед внешнеполитические цели", следует из документа.

В частности, Еврокомиссия особо отметила опыт взаимодействия с президентом США Дональдом Трампом, который последний день пребывает в этой должности. В 2018 году он в одностороннем порядке решил выйти из ядерной сделки с Ираном, а также вновь ввел экономические санкции против Тегерана. Европейские институты и компании опасались, что сами могут стать жертвами санкций, если продолжат бизнес с Ираном.

Желая спасти ядерную сделку с Ираном, ЕС создал структуру специального назначения, чтобы позволить европейским фирмам поддерживать контакт с Тегераном. Кроме того, был введен в действие так называемый блокирующий регламент, призванный защитить предприятия из Евросоюза.

Так как действие регламента было ограничено, Еврокомиссия намерена переработать его. В частности, Брюссель планирует предусмотреть ответные меры вне сферы деятельности торговых предприятий, а также усилить защиту европейских компаний.