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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Правительство Швейцарии призывает избирателей отклонить на референдуме запрет паранджи

17:39 19.01.2021 |

Мир

 

Во вторник швейцарское правительство рекомендовало избирателям отклонить предложение на запланированном референдуме 7 марта о запрете полного закрытия лица, такого как паранджа и никаб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно швейцарской системе прямой демократии, любое предложение об изменении конституции проходит всенародное голосование, если его сторонники соберут больше 100 000 подписей. В 2009 году швейцарские избиратели поддержали предложение о запрете строительства новых минаретов.

Швейцарские кантоны Санкт-Галлен и Тичино уже запретили через региональные референдумы закрывать лицо, однако правительство Швейцарии заявило, что введение общегосударственного конституционного запрета - это плохая идея.

"Очень мало людей в Швейцарии полностью закрывают лицо", - говорится в сообщении правительства.

"Общенациональный запрет подорвет суверенитет кантонов, нанесет ущерб туризму и не поможет определенным группам женщин", - добавили там.

Большинство женщин, которые полностью закрывают лицо, являются туристками и проводят в стране лишь короткое время, отмечается в заявлении.

Монтре и другие направления вокруг Женевского озера, а также Интерлакен в центральной Швейцарии традиционно привлекают некоторых туристов-мусульман, преимущественно из богатых арабских государств Персидского залива.

Франция и Дания также запретили закрывать лицо, ссылаясь на усилия, направленные на поддержку светских ценностей и борьбу с дискриминацией женщин.
 

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