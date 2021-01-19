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Еврокомиссия рассчитывает вакцинировать к лету 70% взрослого населения в ЕС
13:07 19.01.2021 |
Европейская комиссия рассчитывает, что к лету будут вакцинированы от коронавируса до 70 процентов взрослого населения в Европейском союзе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
По данным агентства, соответствующее предложение в Брюсселе планируют опубликовать во вторник.
К марту комиссия хочет достичь промежуточной цели - 80 процентов людей старше 80 лет и медицинских работников.
Цели являются частью дискуссионного документа для видео-саммита ЕС в четверг, который будет посвящен вакцинации.
Главы государств и правительств ЕС также обсудят необходимость наличия "паспорта вакцинации" в ЕС и других связанных привилегий для людей, получивших прививку от коронавируса.
Еврокомиссия выступает за максимально точный документ, признанный во всех странах ЕС. В нем должно быть четко указано, кто получил какую вакцину, в какой стране и когда, и это также должно помочь отследить любые побочные эффекты.
Однако Комиссия считает, что вопрос о том, следует ли предоставлять вакцинированным людям определенные привилегии, такие как посещение ресторанов и кинотеатров или более легкий доступ к поездкам на каникулы, должен быть решен государствами ЕС.
В минувший вторник глава правительства Греции призвал Европейский союз принять "стандартизированный" сертификат вакцинации, чтобы дать толчок развитию индустрии туризма, разрушенной пандемией коронавируса.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в целом она согласна с этой идеей.
В то же время во Франции отвергли возможность требования "паспорта вакцинации" для допуска на авиарейсы. Также "паспорта вакцинации" для путешествий раскритиковала Румыния.
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