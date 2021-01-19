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Социальная сеть сторонников Трампа возобновила работу через российские серверы
09:27 19.01.2021 |
Сайт социальной сети Parler возобновил свою работу. Но пока на нем есть только сообщение от генерального директора компании Джона Матце. Приложения соцсети по-прежнему неактивны.
Напомним, что соцсеть была удалена Apple и Google из магазинов приложений Google Play и App Store, а Amazon отказал ей в хостинге на AWS. Причиной тому стал штурм Капитолия сторонниками Трампа, которые облюбовали платформу в качестве площадки для свободного общения.
После почти недельного перерыва сайт платформы Parler возобновил свою работу . На главной странице сервиса появилось сообщение от гендиректора соцсети Джона Матце (John Matze) с вопросом «Эта штука ещё работает?».
Также на главной странице сайта размещено сообщение о «технических трудностях». В нем отмечено, что для Parler «конфиденциальность имеет первостепенное значение», а свобода слова особенно важна в социальных сетях! «Мы решим любую стоящую перед нами задачу и планируем скоро снова встретиться с вами. Мы не допустим гибели гражданского дискурса», - говорится в сообщении.
Несколько исследователей безопасности заметили, что в адресной записи домена parler.com теперь указан IP-адрес 190.115.31.151, принадлежащий компании DDoS-Guard, которую называют «российским эквивалентом Cloudflare».
Исследователи отмечают, что компания зарегистрирована в Ростове-на-Дону:
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