Социальная сеть сторонников Трампа возобновила работу через российские серверы

Сайт социальной сети Parler возобновил свою работу. Но пока на нем есть только сообщение от генерального директора компании Джона Матце. Приложения соцсети по-прежнему неактивны.

Напомним, что соцсеть была удалена Apple и Google из магазинов приложений Google Play и App Store, а Amazon отказал ей в хостинге на AWS. Причиной тому стал штурм Капитолия сторонниками Трампа, которые облюбовали платформу в качестве площадки для свободного общения.

После почти недельного перерыва сайт платформы Parler возобновил свою работу . На главной странице сервиса появилось сообщение от гендиректора соцсети Джона Матце (John Matze) с вопросом «Эта штука ещё работает?».

Также на главной странице сайта размещено сообщение о «технических трудностях». В нем отмечено, что для Parler «конфиденциальность имеет первостепенное значение», а свобода слова особенно важна в социальных сетях! «Мы решим любую стоящую перед нами задачу и планируем скоро снова встретиться с вами. Мы не допустим гибели гражданского дискурса», - говорится в сообщении.

Несколько исследователей безопасности заметили, что в адресной записи домена parler.com теперь указан IP-адрес 190.115.31.151, принадлежащий компании DDoS-Guard, которую называют «российским эквивалентом Cloudflare».

Исследователи отмечают, что компания зарегистрирована в Ростове-на-Дону: