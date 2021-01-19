Финансовые новости
- |
- 19.01.21
- |
- 20:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Трамп снял ограничения на въезд в США из Европы, Байден не согласился
08:57 19.01.2021 |
Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 января, подписал указ, который отменяет ограничения на въезд в страну из шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Въезжающие в США должны предоставить негативный тест на COVID-19. Согласно указу, новые правила должны вступить в силу 26 января.
В то же время пресс-секретарь нового президента США Джо Байдена Джен Псаки заявила, что его администрация не намерена снимать ограничения 26 января. Напротив, планируется усилить меры в отношении международных поездок, чтобы сдержать распространение COVID-19, подчеркнула Псаки. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января.
Запрет на въезд в США из Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Китая и Ирана был введен в марте 2020 года в связи со стремительным ухудшением эпидемиологической обстановки.
США находятся на первом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. На утро вторника, 19 января, в стране зафиксировано 24,6 млн случаев заболевания. Более 408 тысяч человек скончались от последствий COVID-19, выздоровело 14,5 млн заболевших.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ГБР уведомило о подозрении Тупицкому по двум статьям УК – заведомо неправдивые показания, подкуп свидетеля
|В 2021 году стоимость квадратного метра жилой застройки может вырасти примерно на 20%
|Большинство сделок на межбанке 18 января носило спекулятивный характер
|Выборы мэров: Кто победил в Борисполе, Броварах и Новгороде-Северском
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кто самый щедрый миллиардер в США: Forbes составил рейтинг филантропов всех времен
|США внесли в санкционный список трубоукладчик «Северного потока 2» «Фортуна» и его владельца
|Первая немецкая компания отказалась от участия в достройке «Северного потока-2» из-за санкций, – СМИ
|Правительство Швейцарии призывает избирателей отклонить на референдуме запрет паранджи
|ЕС отменит запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max
|ВЭФ: Пандемия может на 5 лет стать угрозой мировой экономике
Это интересно
|Японцы выбирают Nintendo Switch: в 2020 году её продажи составили 87 % от всех консолей в стране
|Audi возьмёт курс на тотальную электрификацию моделей
|США против Huawei: имеющиеся лицензии будут отозваны, новые не станут одобряться
|Новая стратегия Kia: электромобили, вторсырьё и сервисы
|Издание Bloomberg подтвердило, что компания Apple тестирует iPhone со сгибаемым экраном
|Hyundai прекратил разработку новых дизельных моторов
|Dacia показала новый кроссовер