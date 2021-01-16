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Партию Меркель возглавит Армин Лашет
14:55 16.01.2021 |
Участники съезда Христианско-демократического союза (ХДС) избрали новым председателем партии 59-летнего премьер-министра федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армина Лашета (Armin Laschet). Его кандидатуру в субботу, 16 января, поддержали во втором туре голосования участники проходившего в режиме видеоконференции двухдневного съезда ХДС.
Его соперниками в борьбе за пост председателя партии, входящей в правящую в ФРГ коалицию, являлись вернувшийся из бизнеса в политику бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц (Friedrich Merz) и глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). Во втором туре голосования участвовали Лашет и Мерц.
Формально процедура избрания нового председателя партии завершится после голосования по почте, поскольку вариант онлайн-голосования не предусмотрен в законе о партиях Германии. Съезд ХДС с целью избрания нового председателя дважды переносился из-за пандемии.
Вероятные кандидаты на пост канцлера от консерваторов
Новый председатель ХДС является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в бундестаг. При этом потенциальными кандидатами также считаются премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder), популярность которого значительно выросла в масштабах всей страны во время пандемии, а также министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn).
Нынешний канцлер ФРГ, политик от ХДС Ангела Меркель (Angela Merkel), которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг. Ее преемницей стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), которая в феврале 2020 года сообщила, что откажется от должности председателя ХДС и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры. С тех пор руководство христианских демократов из-за пандемии коронавируса почти год не могло определиться с датой проведения выборного съезда.
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