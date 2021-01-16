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США ввели новые санкции в отношении Китая, Ирана и Кубы
09:00 16.01.2021 |
США за пять дней до смены администрации ввели новые санкции в отношении Китая, Ирана и Кубы. Как пояснил в пятницу, 15 января, госсекретарь Майк Помпео, ограничительные меры в отношении Пекина стали ответом на "действия КНР, которые подрывают свободы и демократические процессы в Гонконге".
Речь идет, в частности, о задержании 6 января в Гонконге порядка 55 активистов демократического движения, бывших депутатов, а также американского юриста Джона Клэнси по обвинению в нарушении нового закона о безопасности.
"Мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для привлечения виновных к ответственности", - подчеркнул в этой связи Помпео. Под санкции Вашингтона подпали шесть граждан Китая, а также один из китайских производителей стали.
Вместо с тем, по словам помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, американские власти будут пытаться минимизировать закупки китайских товаров и услуг.
Санкции против главы МВД Кубы
Кроме того, Минфин США 15 января сообщил о штрафных мерах в отношении министра внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альвареса Касаса. Вашингтон пошел на этот шаг всего через несколько дней после того, как администрация Дональда Трампа вернула Кубу в список стран, которые, с точки зрения Соединенных Штатов, спонсируют международный терроризм. Помпео также напомнил о заключении под стражу в 2019 году кубинского диссидента и правозащитника Хосе Даниэля Феррера, который содержится в тюрьме, находящейся в ведении МВД, и, по его собственным словам, подвергается "избиениям, пыткам и изоляции".
Запрет на ввоз ряда материалов в Иран и вывоз их из страны
Наконец, Госдеп США обозначил 15 материалов, имеющих, по оценке Вашингтона, отношение к ядерной, военной и баллистической ракетной программам Ирана. "Те, кто сознательно передаст такие материалы Ирану, теперь подпадают под санкции в соответствии с разделом 1245 Закона о свободе и ядерном нераспространении Ирана (IFCA)", - подчеркивается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.
В начале января стало известно, что Исламская Республика повысила уровень обогащения урана на объекте в Фордо до 20 процентов. Такой показатель существенно выше параметров, предусмотренных многосторонним соглашением по иранской атомной программе от 2015 года.
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