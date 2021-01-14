Финансовые новости
- |
- 14.01.21
- |
- 14:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Штаты ввели пошлины на вина и запчасти к самолетам из ЕС
11:38 13.01.2021 |
Правительство США ввело новые пошлины на запчасти для авиапромышленности и вина из Германии и Франции из-за 16-летнего спора относительно субсидий европейскому концерну Airbus.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.
Погранично-таможенная служба США заявила, что в 7:00 12 января вводятся пошлины в размере 15% на части летательных аппаратов, включая фюзеляжи и узлы для крыльев, и в 25% на некоторые вина. Речь идет о товарах, изготовленных во Франции и Германии.
Новые пошлины были введены из-за спора относительно субсидий европейскому концерну Airbus, который длится 16 лет.
Переговоры между Вашингтоном и Брюсселем по решению торгового спора остановились в последние недели работы администрации президента США Дональда Трампа.
В Брюсселе надеются решить вопрос уже после 20 января, когда состоится инаугурация президента США Джо Байдена.
Как сообщалось, в 2004 году Вашингтон подал во Всемирную торговую организацию иск после того, как ЕС предоставил субсидии европейской компании Airbus. В прошлом году ВТО позволила Вашингтону ввести пошлины на 7,5 млрд долларов на самолеты Airbus и другие европейские товары. По встречному иску со стороны ЕС из-за предоставления субсидий правительством США американской компании Boeing арбитражные органы ВТО позволили Евросоюзу применить пошлины на американские товары на сумму почти 4 млрд евро. После обнародования в Официальном журнале ЕС это решение вступило в силу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Вакцина из Китая. Чем на самом деле будут прививать украинцев от коронавируса
ТОП-НОВОСТИ
|Тарифный пиар: Остановит ли протесты в регионах карантинное ослабление цены на газ
|«Золотой мост» для Путина. Какие предложения Путину привез Ермак
|НБУ спровоцировал рост доллара на межбанке 13 января
|Лифт Зеленского: крупного взяточника назначили и. о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Вслед за норвежцами от «Северного потока-2» отказались датчане
|Президент Дональд Трамп стал первым в истории США главой государства, которому дважды был объявлен импичмент
|Почему в Германии считают «фейковым» фонд для достройки «Северного потока-2»
|Грузия отвергает возможность закупки китайской вакцины от коронавируса
|Штаты ввели пошлины на вина и запчасти к самолетам из ЕС
|США: Пенс не пошел против Трампа. Демократы готовят быстрый импичмент
|Успех с одним неизвестным: Удастся ли Зеленскому и Санду наладить стратегическое сотрудничество
Это интересно
|Уникальный смартфон LG Rollable с раздвижным экраном — не просто концепт. Он выходит в этом году
|Koenigsegg разгоняет гиперкары до 300 км/ч перед продажей
|AMD представила процессоры Ryzen 5000H и Ryzen 5000U для ноутбуков
|AMD представила процессоры ARyzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X для настольных компьютеров
|NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 30-й серии — совсем не то, что в десктопе
|NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт GDDR6 стоимостью $329
|В ФРГ закрыли крупнейшую в мире торговую площадку в даркнете