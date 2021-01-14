Штаты ввели пошлины на вина и запчасти к самолетам из ЕС

Правительство США ввело новые пошлины на запчасти для авиапромышленности и вина из Германии и Франции из-за 16-летнего спора относительно субсидий европейскому концерну Airbus.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Погранично-таможенная служба США заявила, что в 7:00 12 января вводятся пошлины в размере 15% на части летательных аппаратов, включая фюзеляжи и узлы для крыльев, и в 25% на некоторые вина. Речь идет о товарах, изготовленных во Франции и Германии.

Новые пошлины были введены из-за спора относительно субсидий европейскому концерну Airbus, который длится 16 лет.

Переговоры между Вашингтоном и Брюсселем по решению торгового спора остановились в последние недели работы администрации президента США Дональда Трампа.

В Брюсселе надеются решить вопрос уже после 20 января, когда состоится инаугурация президента США Джо Байдена.

Как сообщалось, в 2004 году Вашингтон подал во Всемирную торговую организацию иск после того, как ЕС предоставил субсидии европейской компании Airbus. В прошлом году ВТО позволила Вашингтону ввести пошлины на 7,5 млрд долларов на самолеты Airbus и другие европейские товары. По встречному иску со стороны ЕС из-за предоставления субсидий правительством США американской компании Boeing арбитражные органы ВТО позволили Евросоюзу применить пошлины на американские товары на сумму почти 4 млрд евро. После обнародования в Официальном журнале ЕС это решение вступило в силу.