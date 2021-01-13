В Швеции растет поддержка потенциального членства в НАТО

Поддержка возможного членства Швеции в НАТО растет, причем число шведов, поддерживающих эту идею, практически равно тем, кто против нее.

Об этом свидетельствуют результаты опроса газеты Dagens Nyheter, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Согласно опросу, 33% респондентов высказались за подачу заявки на вступление в НАТО, тогда как 35% опрошенных выступили против, и примерно столько же не имеют определенного мнения по этому поводу.

Для сравнения, 50% были против отправки заявки на вступление в НАТО только пять лет назад, согласно аналогичным ежегодным опросам, проведенным в течение последних семи лет. За это время сопротивление членству постоянно уменьшался.

Нынешнее большинство в парламенте Швеции намерено сохранить возможность подать заявку на членство в НАТО.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде особенно критиковала этот так называемый "вариант НАТО". По словам Линде, такой вариант не отвечает интересам Швеции и уже вызвал сомнения в безопасности и внешней политики страны.

Линде подчеркнула, что НАТО будет близким партнером в будущем, однако Швеция сохранит свою внеблоковую военную политику.