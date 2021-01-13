Финансовые новости
- |
- 13.01.21
- |
- 07:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Швеции растет поддержка потенциального членства в НАТО
17:05 12.01.2021 |
Поддержка возможного членства Швеции в НАТО растет, причем число шведов, поддерживающих эту идею, практически равно тем, кто против нее.
Об этом свидетельствуют результаты опроса газеты Dagens Nyheter, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Согласно опросу, 33% респондентов высказались за подачу заявки на вступление в НАТО, тогда как 35% опрошенных выступили против, и примерно столько же не имеют определенного мнения по этому поводу.
Для сравнения, 50% были против отправки заявки на вступление в НАТО только пять лет назад, согласно аналогичным ежегодным опросам, проведенным в течение последних семи лет. За это время сопротивление членству постоянно уменьшался.
Нынешнее большинство в парламенте Швеции намерено сохранить возможность подать заявку на членство в НАТО.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде особенно критиковала этот так называемый "вариант НАТО". По словам Линде, такой вариант не отвечает интересам Швеции и уже вызвал сомнения в безопасности и внешней политики страны.
Линде подчеркнула, что НАТО будет близким партнером в будущем, однако Швеция сохранит свою внеблоковую военную политику.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Американская проблема Зеленского: Исключат ли «подсанкционного» Дубинского из фракции «слуг»
|Успех с одним неизвестным: Удастся ли Зеленскому и Санду наладить стратегическое сотрудничество
|Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников
|Atlantic Council: В 2021 году экономика Украины вырастет, но меньше, чем могла бы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Успех с одним неизвестным: Удастся ли Зеленскому и Санду наладить стратегическое сотрудничество
|В Швеции растет поддержка потенциального членства в НАТО
|Демократы готовят импичмент Трампа, но надеются, что Пенс уволит его раньше
|После блокировки Трампа в Twitter мессенджер Telegram взлетел на второе место по загрузкам в США
|США снова внесли Кубу в список спонсоров терроризма
|Партнеры, что лучше России: как изменилось отношение Турции к Украине и другим соседям
Это интересно
|Первый в своём роде: прозрачный телевизор OLED, который можно спрятать в изножье кровати
|Китай планирует заставить техногигантов делиться данными о потребительских кредитах – СМИ
|SpaceX успешно испытала двигатели очередного прототипа сверхтяжёлой ракеты Starship
|Во внезапных ускорениях электрокаров Tesla виноваты сами водители, решили в Минтрансе США
|Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха
|Пользователи Samsung Galaxy Z Flip и Z Fold пожаловались на поломку гибких экранов на морозе
|Концерн General Motors сменил логотип впервые за 57 лет