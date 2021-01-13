Финансовые новости
- |
- 13.01.21
- |
- 07:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Демократы готовят импичмент Трампа, но надеются, что Пенс уволит его раньше
16:01 12.01.2021 |
Палата представителей американского Конгресса готовится в среду начать процедуру импичмента Дональда Трампа. Демократы обвиняют уходящего главу государства в подстрекательстве к мятежу и воспрепятствовании мирной передаче власти.
Импичмента самого по себе недостаточно для отстранения президента от власти, поэтому демократы надеются, что это сделает вице-президент Майк Пенс. Об этом они попросят Пенса в отдельной резолюции во вторник.
Для импичмента достаточно простого большинства в Палате представителей, которую контролируют демократы, но для отстранения нужно отдельное разбирательство в Сенате, и даже если оно начнется, решение принимаются двумя третями голосов в верхней Палате. Сейчас она поровну разделена между демократами и республиканцами, и ни один республиканец не выражал готовность проголосовать за отстранение.
Это уже второй импичмент для Трампа, но как и в первом случае шансы на то, что Сенат согласится на отстранение президента, невелики.
В декабре 2019 года Палата представителей одобрила импичмент на основании обвинений в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Но Сенат затем оправдал его по обеим статьям в феврале 2020-го.
Две резолюции
Палата представителей американского Конгресса подготовила две резолюции об отстранении от власти Трампа. Как заявила спикер Нэнси Пелоси, Трамп представляет прямую угрозу Конституции США.
В первой резолюции демократы призывают вице-президента Майка Пенса задействовать 25-ю статью конституции и созвать правительство на голосование по вопросу о досрочном отстранении Трампа. Вторая резолюция - об отстранении Трампа от власти через процедуру импичмента. В обеих резолюциях Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.
6 января, когда обе палаты Конгресса на совместном заседании должны были формально утвердить итоги ноябрьских президентских выборов, толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия. Сорвать процедуру им не удалось, но в ходе беспорядков погибли пять человек, а зданию был нанесен материальный ущерб.
Этому предшествовал митинг, на котором Трамп повторил свои недоказанные утверждения о фальсификации выборов и тем самым, по мнению его критиков, спровоцировал насилие.
"Опасность, которую президент представляет для Америки, носит чрезвычайный характер, и такими же должны быть наши действия", - заявила спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси.
Лидер демократического большинства в нижней палате Стэни Хойер сообщил коллегам по фракции, что проект резолюции об импичменте будет поставлен на голосование в среду.
Если он будет принят, дело поступит в Сенат, где для отрешения президента от власти требуются две трети голосов.
Альтернативный вариант
Ранее демократы на Капитолийском холме призвали вице-президента Майка Пенса немедленно привести в действие принятую в 1967 году 25-ю поправку к американской Конституции, позволяющую вице-президенту совместно с членами администрации отстранить президента от власти в случае его недееспособности или невменяемости. Пенс, судя по всему, выполнять их пожелание не собирается.
По данным американских СМИ, в понедельник впервые после штурма Капитолия он встретился с Трампом в Белом доме, они обсуждали план совместной работы до инаугурации Джо Байдена 20 января, и ни о каком досрочном уходе Трампа речь не шла.
Поскольку Трамп на будущей неделе и так перестанет быть президентом, цель его оппонентов, по всей видимости, заключается в воспрепятствовании ему вновь выдвигаться в президенты в 2024 году и в максимальной дискредитации идеологии "трампизма".
Но даже отстранение от должности Сенатом само по себе не лишит Трампа права избираться. Для этого потребуется отдельное голосование в верхней палате.
В случае маловероятного отстранения Трамп лишится президентской пенсии в размере около 200 тысяч долларов в год, а также, возможно, пожизненной охраны Секретной службы (в этом вопросе нет ясности из-за отсутствия прецедентов).
Угроза новых беспорядков
В понедельник ФБР предупредило о том, что вооруженные сторонники Трампа, ультраправые активисты, обозленные приходом к власти демократов, могут устроить в ближайшие дни насильственные акции протеста в Вашингтоне и столицах штатов, в частности, попытаться сорвать инаугурацию Джо Байдена 20 января.
Спецслужба подозревает в этом участников группировки Boogaloo Boys, которые давно обвиняют государство в попрании свободы американцев и считают гражданскую войну справедливым делом.
Дональд Трамп, пока остающийся президентом, объявил в Вашингтоне чрезвычайное положение. В город дополнительно направляются 15 тысяч национальных гвардейцев.
Мэр Вашингтона Мюриэл Боусер призвала граждан воздержаться от посещения столицы в день инаугурации.
Критика в адрес соцсетей
После штурма Капитолия 6 января "Твиттер", "Фейсбук" и "Инстаграм" заблокировали у себя аккаунты Дональда Трампа, а "Твиттер", которым он особенно любил пользоваться - еще и более 70 тысяч аккаунтов его сторонников.
Руководство соцсетей и американские либералы считают это необходимой мерой для защиты демократии и согласия в обществе.
Однако многие, особенно за пределами США, усматривают здесь ущемление свободы слова.
Канцлер Ангела Меркель устами своего представителя подвергла "Твиттер" критике и призвала США, по примеру Германии, принять четкие и обязательные для всех законы, регулирующие поведение в интернете, а не позволять соцсетям произвольно вводить свои правила.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный назвал запрет "неприемлемым актом цензуры", которым "воспользуются враги свободы слова во всем мире, в том числе и в России".
Британская Financial Times замечает, что возможность Америки продвигать демократию и политические свободы во всем мире будет подорвана, если она не будет придерживаться их у себя дома.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Американская проблема Зеленского: Исключат ли «подсанкционного» Дубинского из фракции «слуг»
|Успех с одним неизвестным: Удастся ли Зеленскому и Санду наладить стратегическое сотрудничество
|Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников
|Atlantic Council: В 2021 году экономика Украины вырастет, но меньше, чем могла бы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Успех с одним неизвестным: Удастся ли Зеленскому и Санду наладить стратегическое сотрудничество
|В Швеции растет поддержка потенциального членства в НАТО
|Демократы готовят импичмент Трампа, но надеются, что Пенс уволит его раньше
|После блокировки Трампа в Twitter мессенджер Telegram взлетел на второе место по загрузкам в США
|США снова внесли Кубу в список спонсоров терроризма
|Партнеры, что лучше России: как изменилось отношение Турции к Украине и другим соседям
Это интересно
|Первый в своём роде: прозрачный телевизор OLED, который можно спрятать в изножье кровати
|Китай планирует заставить техногигантов делиться данными о потребительских кредитах – СМИ
|SpaceX успешно испытала двигатели очередного прототипа сверхтяжёлой ракеты Starship
|Во внезапных ускорениях электрокаров Tesla виноваты сами водители, решили в Минтрансе США
|Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха
|Пользователи Samsung Galaxy Z Flip и Z Fold пожаловались на поломку гибких экранов на морозе
|Концерн General Motors сменил логотип впервые за 57 лет