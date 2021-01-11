Новым главой ЦРУ станет бывший посол США в России Уильям Бернс

Бывший посол США в России Уильям Бернс будет номинирован на пост главы ЦРУ. Об этом сообщила команда избранного президент США Джо Байдена.

"Посол Бернс - это проверенный во время кризисов государственный служащий, карьера которого посвящена работе во имя обеспечения безопасности и благополучия американцев", - сказано в заявлении команды Байдена.

Если Бернса утвердят на посту главы ЦРУ, он станет первым карьерным дипломатом, возглавившим эту спецслужбу. Уильям Бернс проработал в Госдепартаменте США 33 года и закончил службу в 2014 году. Он говорит по-русски и по-арабски.

С 2005 по 2008 годы Бернс был послом США в России, помимо этого, он работал послом в Иордании, участвовал во множестве переговоров по ближневосточной тематике.

С 2008 по 2011-й Бернс работал заместителем главы Госдепартамента США. Дослужиться до такого поста карьерным дипломатам (в отличие от политических назначенцев) удается очень редко. Бернс был лишь вторым в истории США дипломатом, кому это удалось.

"Секретное оружие США"

Бернс работал как при президентах-республиканцах, так и при демократах.

В 2013 году журнал "Атлантик" назвал его "секретным дипломатическим оружием США", отмечая, что Бернса часто направляли разбираться с самыми запутанными международными проблемами и вопросами, имеющими особое значение для внешней политики США.

Люди, работавшие вместе с Бернсом в Госдепе США, говорят, что он отличается сдержанностью, выдающимися аналитическими способностями, а еще - умением играть в команде.

Несмотря на то, что Бернс - не разведчик, а карьерный дипломат, многие отмечают его способность оставаться незаметным и растворяться в окружающей действительности. В 2019 году вышли мемуары Бернса под названием "тайный канал". В книге Бернс признался, что какое-то время играл роль тайного посредника в ходе предварительных контактов с Ираном. В итоге те переговоры привели к заключению нового важного соглашения по ядерной программе Ирана в 2015 году.

В 2003 году Бернс высказывался против вторжения США в Ирак и называл план той операции "безрассудно радужным", но, как признает дипломат в мемуарах, но не стал идти ва-банк, ставить условия или увольняться после начала вторжения.

Обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатус отмечает, что, в США среди политиков специалистов в области внешней политики Бернс считается "возможно, лучшим дипломатом своего поколения".

У возможного назначения Бернса на пост главы ЦРУ есть как противники, так и сторонники. Причем, что интересно, и те, и другие приводят аргументы исходя из одного и того же посыла: ЦРУ нужна серия капитальных реформ для того, чтобы соответствовать реалиями и вызовам современности.

"Новаторский шаг"

Немало тех, кто надеялся, что новым директором ЦРУ станет Майкл Морелл, много лет проработавший аналитиком спецслужбы. Морелл служил заместителем главы ЦРУ с 2010 по 2013 годы и дважды исполнял обязанности начальника разведывательного ведомства. Он популярен среди ветеранов ЦРУ. Есть мнение, что именно человек, хорошо знающий ЦРУ изнутри, сможет грамотно реформировать агентство.

"Назначение сотрудника Госдепа главой ЦРУ - новаторский шаг, это помогло бы укрепить моральный дух и профессионализм агентства", - считает влиятельный эксперт, бывший аналитик ЦРУ Мэлвин Гудман. Он ратовал за назначение Бернса еще в декабре 2020 года. , отмечая, что выходцы из стен ЦРУ во главе ведомства часто бывают слишком политизированными, а рост милитаристских тенденций внутри агентства вредит работе разведчиков, потому что подавляет инициативу и конструктивную дискуссию.

Байден выбрал вариант выдвинуть на пост главы ЦРУ выходца извне. Эксперты отмечают, что Бернс сможет посмотреть на агентство независимым взглядом. Еще один плюс бывшего дипломата - его имидж человека без партийных пристрастий, который служил на самых трудных постах и выстраивал отношения со странами, которые представляют особый интерес с точки зрения ЦРУ. Это касается, в том числе, и России.

Конфликт с Трампом

Новый глава ЦРУ заступит на свой пост в непростое для агентства время. Нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно вступал в конфронтацию с ЦРУ, публично критиковал ведомство и обнародовал ранее засекреченную информацию, несмотря на протесты в разведывательном сообществе.

Нынешний директор ЦРУ Джина Хаспел держалась необычно сдержанно, практически не общалась со СМИ (что необычно для главы разведсообщества в США), но при этом проявляла принципиальность.

Например, в октябре Хаспел противостояла решению Трампа и директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа обнародовать часть "сырых материалов" (то есть не обобщений аналитиков на основе десятков сообщений агентов американской разведки, а именно исходных донесений, содержащих детали и подробности, которые могут помочь вычислить источники информации), лежащих в основе расследования о возможном российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Хаспел заявила, что публикация донесений в неотредактированном виде нанесет серьезный ущерб национальной безопасности США и может стоить жизни или свободы некоторым источникам американской разведки в России.

Washington Post отмечает, что именно твердость и принципиальность Хаспел на посту главы ЦРУ позволила главам разведок стран-партнеров США считать, что Америка по-прежнему является надежным партнером в сфере секретной информации, несмотря на внешнюю непредсказуемость и непоследовательность действий президента Трампа.