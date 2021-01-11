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Китай планирует заставить техногигантов делиться данными о потребительских кредитах – СМИ
13:54 11.01.2021 |
Китай намерен подтолкнуть технических гигантов, включая Ant Group, Tencent и JD.com, к предоставлению данных о потребительских кредитах, "чтобы предотвратить чрезмерное заимствование и мошенничество".
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что китайские регуляторы, включая центробанк, планируют дать указание интернет-платформам передавать свои данные о займах некоторым общегосударственным кредитным агентствам.
"Агентства, которыми руководит или поддерживает Народный банк Китая, будут шире обмениваться данными с банками и другими кредиторами, чтобы адекватно оценивать риски и избежать чрезмерного заимствования", - заявил источник.
"Если план будет реализован, он фактически прекратит правительственный подход невмешательства в отрасль. Крупные интернет-платформы, как правило, сопротивляются передачи своих данных, что является чрезвычайно важным активом, который помогает им управлять операциями, управлять рисками и привлекать новых клиентов", - пишет Reuters.
Издание добавляет, что Ant Group, Tencent отказались комментировать ситуацию, а JD.com и Народный банк Китая не сразу ответили на запросы о комментарии.
При этом, детали предложения регуляторов о включении Tencent и JD.com к договору о предоставлении данных не сообщаются.
"План дополняет недавние предложения усилить контроль за техногигантами и сдерживать строительство империи, преимущественно в финансовом секторе. Это привело к резкому краху IPO гиганта Финтех-индустрии Ant в ноябре на 37 млрд долларов.
Пекин также опасается свободного контроля за рисками в небольших банках и чрезмерной зависимости от платформ, таких как Ant, для поиска клиентов", - добавляет Reuters.
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