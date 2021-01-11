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Pfizer объявил об эффективности своей вакцины против мутаций коронавируса
11:40 11.01.2021 |
Вакцина от COVID-19 производства BioNTech/Pfizer эффективна в борьбе с ключевой мутацией, имеющейся у новых вариантов коронавируса, в том числе тех, что получили широкое распространение в Великобритании и Южной Африке. Об этом в четверг, 7 января, сообщило онлайн-издание The New York Times со ссылкой на еще не прошедшие рецензирование лабораторные исследования компании Pfizer и ученых медицинского факультета Университета Техаса.
Исследование компании Pfizer проводилось на основе анализов крови пациентов, привитых вакциной производителя. При этом полученные данные являются ограниченными, поскольку в исследовании не рассматривалось влияние вакцины на весь спектр мутаций, характерных для того или иного нового варианта коронавируса, говорится в сообщении.
Мутации коронавируса
По данным ведущего специалиста компании Pfizer в области разработки вакцин Фила Дормитцера, тесты показали, что вакцина эффективна в борьбе не только с мутацией N501Y (имеющейся у "британского" варианта коронавируса), но и с 15 другими видами мутаций вируса SARS-CoV-2. Соответствующие исследования проводились в компании Pfizer ранее, указал эксперт.
"Таким образом, мы протестировали 16 видов мутаций и ни в одном случае не заметили никакого влияния (мутации на эффективность вакцины. - Ред.)", - подчеркнул Дормитцер. "Однако это не означает, что так будет и с 17-м видом мутации", - добавил он.
По данным немецкого онлайн-издания Aerzteblatt, получивший широкое распространение в Великобритании новый вариант коронавируса под названием VOC-202012/01 имеет 23 вида различных мутаций. В свою очередь новый вариант коронавируса, распространенный в Южной Африке и имеющий определенное сходство с "британским" вариантом, характеризуется более существенными изменениями спайковых белков.
Сертификация вакцины BioNTech и Pfizer в ЕС
21 декабря 2020 года Еврокомиссия окончательно одобрила к применению вакцину от COVID-19 BNT162b2, разработанную BioNTech и Pfizer. Препарат прошел сертификацию, после того как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) допустило BNT162b2 к использованию.
По результатам исследований, эффективность вакцины достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено. В испытаниях вакцины, снижающей до минимального риск тяжелого течения легочного заболевания COVID-19, участвовали 43,5 тысячи человек, около половины из них получили плацебо.
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