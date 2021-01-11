Дания будет выдавать «паспорт вакцинации» своим гражданам

Дания намерена предоставлять официальный документ, подтверждающий, что человек был вакцинирован против Covid-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Министерство здравоохранения Дании выпустит "паспорт вакцинации от Covid-19" в начале этого года.

Вакцинированные люди в стране смогут загрузить документацию через специальный сайт, войдя в систему с помощью защищенного цифрового идентификатора.

Ожидается, что доказательство вакцинации Covid-19 будет полезно для тех, кто путешествует за границу, заявили в министерстве.

"Мы ожидаем, что другие страны могут потребовать предоставлять документацию о вакцинировании при въезде. Здесь можно использовать датский паспорт вакцинирования", - заявили в министерстве.

Документация будет обновляться по мере появления новой информации о вакцинации, например, о том, как долго эффективны препараты.