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Ким Чен Ын избран генсеком Трудовой партии Кореи
10:02 11.01.2021 |
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын был избран на пост генерального секретаря правящей Трудовой партии (ТПК), сообщает в ночь на понедельник, 11 января, северокорейское информагентство ЦТАК. До этого политик занимал должность председателя этой партии. Ранее на шестидневной сессии восьмого съезда партии в Пхеньяне было принято решение переименовать ее Исполнительный политический совет в секретариат.
Должность генсекретаря ТПК занимали сначала основатель КНДР Ким Ир Сен, а затем его сын Ким Чен Ир. После смерти Ким Чен Ира в 2011 году его сын Ким Чен Ын занимал пост первого секретаря ЦК ТПК, а с 2016 года, когда секретариат был упразднен, он стал председателем Исполнительного политического совета партии. Теперь совет вновь переименован в секретариат, а лидер КНДР стал генеральным секретарем.
Отношения Северной Кореи с США, Россией и Китаем
9 января северокорейский лидер заявил на съезде партии, что не намерен отступать от политики конфронтации в отношении США и назвал это государство "самым большим врагом" КНДР и "главным препятствием на пути инновационного развития" его страны. Что касается России, то с ней, по словам Ким Чен Ына, так же, как и с Китаем, Пхеньян намерен развивать двусторонние отношения.
В ходе того же выступления политик сообщил, что собирается продолжить наращивать ядерный потенциал Северной Кореи и объявил о завершении разработки проекта новой атомной подводной лодки.
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