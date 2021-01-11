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В Японии нашли еще один вариант мутировавшего коронавируса
08:23 11.01.2021 |
В Японии была выявлена новая разновидность мутировавшего коронавируса, отличная от его вариантов, широко распространенных в Великобритании и Южной Африке. Инфекция была обнаружена у четырех путешественников, прибывших 2 января в Токио из Бразилии, сообщил в воскресенье, 10 января, генеральный директор Национального института инфекционных заболеваний Японии Такаи Вакита.
Оснований полагать, что новый вариант коронавируса более заразен, чем уже известные его разновидности, нет, добавил эксперт. Сейчас все четыре пациента, у которых был выявлен мутировавший вирус, находятся в карантине. Один из них - 40-летний мужчина, у которого развились проблемы с дыханием, - был доставлен в больницу. Двое других пациентов страдают от головных болей и болей в горле, а также повышенной температуры. Четвертый заразившийся - подросток - не испытывает никаких симптомов болезни.
Мутации коронавируса
Генетические мутации у вирусов не представляют собой ничего необычного. Некоторые виды мутаций приводят к тому, что вирус становится более заразным, другие - напротив, ослабляют его. В декабре 2020 года в Великобритании был выявлен новый вариант коронавируса, получивший название B.1.1.7, а в Южной Африке - сходный с ним вариант коронавируса под названием 501Y.V2. Первые исследования этих мутировавших вирусов говорят о том, что они заразнее, чем известные до сих пор разновидности SARS-CoV-2.
Между тем американский фармацевтический концерн Pfizer, производящий разработанную немецкой компанией BioNTech вакцину от коронавируса, 8 января сообщил, что его специалисты, а также ученые из Университета Техаса на основании лабораторных исследований пришли к выводу, что препарат от BoiNTech/Pfizer эффективен в борьбе с целым рядом разновидностей мутаций коронавируса, в том числе теми, которые имеются у его "британского" и "южно-африканского" варианта.
Ситуация с коронавирусом в Бразилии и Японии
По данным на вечер 10 января, суточный прирост заражений коронавирусом в Бразилии составил 29 792 случая. За последние 24 часа в стране скончались 469 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет Бразилии более 8 млн человек. Количество летальных исходов у пациентов с COVID-19 превысило там 202 000 случаев.
В Японии число больных с диагнозом коронавируса с начала пандемии достигло почти 289 тысяч человек. 3850 пациентов скончались.
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