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NYT: Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя
08:13 11.01.2021 |
Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность помиловать самого себя в последние дни своего пребывания в Белом доме. Об этом в пятницу, 8 января, пишет газета The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников.
По информации газеты, эта тема неоднократно поднималась в разговорах Трампа со своими помощниками после президентских выборов, прошедших в начале ноября, - он сам говорил, что рассматривает возможность помилования себя, а также интересовался мнением своих собеседников о том, должен ли он так поступить и о возможных последствиях с юридической и политической точек зрения.
NYT: Трамп опасается судебного преследования
The New York Times подчеркивает, что заинтересованность Трампа этой темой выходит за рамки пустых размышлений - он долгое время утверждал, что имеет право помиловать себя, а то, что он советуется с помощниками, как правило, является признаком готовности довести намеченное до конца. Кроме того, указывает американское издание, Трамп все больше убеждается в том, что его предполагаемые враги начнут судебные преследования после окончания его президентского срока.
По сведениям The New York Times, нынешний глава Белого дома обдумывает также возможность помилования членов своей семьи - трех старших детей и зятя, советников и сотрудников администрации, в частности своего адвоката Роберта Джулиани.
Инициатива Трампа может создать опасный прецедент
Газета отмечает, что это беспрецедентный шаг - еще ни один президент США не помиловал себя, поэтому его легитимность никогда не проверялась с юридической точки зрения. Эксперты расходятся во мнениях о том, признает ли суд правомочность такого помилования, но согласны с тем, что оно может создать опасный прецедент: таким образом президент в одностороннем порядке объявляет себя выше закона и ограждает себя от ответственности за любые преступления, совершенные им при исполнении своих служебных обязанностей.
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