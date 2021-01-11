Опрос: Большинство американцев - за немедленную отставку Трампа

Большинство американцев хотели бы незамедлительной отставки Дональда Трампа, следует из опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Ipsos по заказу агентства Reuters. Его итоги были обнародованы в пятницу, 8 января.

По данным исследования, 70 процентов опрошенных не одобряют то, как вел себя Дональд Трамп в преддверии начавшихся беспорядков, приведших к штурму Капитолия в Вашингтоне. 57 процентов высказались за его немедленное отстранение с поста президента США.

Кроме того, семь из десяти избирателей, проголосовавших за Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года, заявили о том, что отвергают действия трампистов, принявших участие в вашингтонских беспорядках.

Байден требует расследования событий у Капитолия

В тот же день избранный президент США Джо Байден потребовал провести тщательное расследование беспрецедентного штурма Капитолия, проведенного сторонниками Дональда Трампа.

Во время расследования следует учесть, что происходящее получило "активное поощрение действующего президента Соединенных Штатов", также необходимо выяснить, что привело к обрушению систем безопасности.

По словам Байдена, в штурме здания Конгресса принимали участие "громилы, мятежники, правоэкстремисты и антисемиты", а виновные должны быть подвергнуты уголовно-правовому преследованию. "И они террористы, внутригосударственные террористы", - подчеркнул Байден.

Трамп не придет на инаугурацию Байдена

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена, запланированной на 20 января. Тем самым Трамп может прервать долгую традицию, по которой президент США, покидающий этот пост, по возможности присутствует на инаугурации своего преемника, хотя юридически это не обязательно: Байден может принять присягу и в отсутствие предшественника.

В свою очередь, Байден заявил, что будет рад отсутствию Трампа на инаугурации. "Это одно из немногих, в чем мы с ним когда-либо соглашались. Хорошо, что он не появится", - цитирует Байдена ABS News. Он также отметил, что вопрос об импичменте Трампу должен решать Конгресс, но самый быстрый способ его отстранения с поста президента - инаугурация самого Байдена.

Штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января

На протяжении нескольких месяцев после президентских выборов в США Дональд Трамп отказывался признать поражение, заявляя о массовых фальсификациях. 6 января сторонники Трампа после его речи на митинге в Вашингтоне прорвались к Капитолию, где на совместном заседании Сената и Палаты представителей утверждались итоги выборов.

Протестующим удалось ворваться в здание. Дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы. В результате беспорядков погибли пять человек. На следующий день демократ Джо Байден был официально утвержден на посту 46-го президента США.