У Байдена будет контроль над Сенатом: на выборах обоих сенаторов от Джорджии победили демократы

Демократ Джон Оссофф, ранее известный своими документальными фильмами, победил на выборах в Сенат США в штате Джорджия. С ним у демократов будет 50 голосов из 100, а вице-президент Камала Харрис после вступления в должность 20 января обеспечит им решающее преимущество.

По данным агентства Edison Research, Оссофф набрал 50,3% голосов, против 49,7% у его оппонента, республиканца Дэвида Пердью. Это означает, что отрыв Оссоффа больше 0,5 процентного пункта, что по законам штата означает, что пересчет голосов не обязателен. Обработано 98% бюллетеней, и большинство остающихся - в районах, где он уже лидирует с большим отрывом.

Ранее подтвердилась другая победа демократов в Джорджии: преподобный Рафаэль Уорнок также избрался сенатором от "персикового штата".

Уорнок победил республиканку Келли Лофнер, а Оссофф, хотя и с меньшим разрывом, обошел прежнего сенатора Дэвида Пердью.

Вице-президент по должности председательствует в Сенате. В случае, если голоса членов палаты разделяются ровно пополам, председатель имеет решающий голос - но Камала Харрис сможет пользоваться этим правом, только если все сенаторы-демократы сохранят единство. До ее прихода контроль над Сенатом останется у республиканцев в лице вице-президента Майка Пенса.

Без такого контроля президенту Байдену было бы сложно принимать законодательные акты и утверждать кандидатов на большинство должностей в исполнительной и судебной власти.

В среду Конгресс должен утвердить победу Байдена, правда, заседание оказалось прервано из-за беспорядков, устроенных сторонниками Трампа. До этого часть республиканцев оспорили полномочия выборщиков от одного из штатов, проголосовавших за демократа. Это может существенно затянуть процедуру, но ее исход предрешен.

Кандидаты от республиканцев Келли Леффлер и Дэвид Пердью проиграли с минимальным отрывом

Преподобный Рафаэль Уорнок, который станет первым чернокожим сенатором от Джорджии, 15 лет прослужил пастором в церкви, где раньше проповедовал Мартин Лютер Кинг-младший.

Когда его победа стала очевидной, в своей речи, которая транслировалась в интернете, Уорнок заявил, что "он глубоко врос корнями в почву Джорджии", одного из 11 южных штатов, которые боролись за сохранение рабовладения во время Гражданской войны.

Он говорил о своем "невероятном пути", который начался в социальном жилье, где обитало семейство пастора и его 12 детей. Их мать в молодости трудилась на хлопковых плантациях.

Преподобный Уорнок стал первым чернокожим сенатором от Джорджии

"И вот теперь, потому что это Америка, руки 82-летней женщины, привыкшие собирать для кого-то хлопок, проголосовали на избирательном участке за ее младшего сына, который станет американским сенатором", - заявил Уорнок.

Джон Оссофф, однопартиец Уорнока, еще до официального объявления заявил в видеообращении, что жители Джорджии оказали ему большую честь, отдав за него свои голоса..

"Я благодарю вас за оказанное мне доверие, - сказал Оссофф, - и не важно, голосовали вы за меня, или против, в Сенате я буду служить всем жителям штата и отдам все, что у меня есть, чтобы интересы Джорджии были представлены должным образом"

Оссофф - продюсер документальных фильмов и журналист-расследователь, сотрудничавший в свое время с Би-би-си. Его отец - иммигрант из СССР.

Джон Оссофф

Демократ подчернул, что его избирательная кампания была сфокусирована на здравоохранении и экономике и что на посту сенатора он сделает эти вопросы приоритетными.

Стейси Абрамс - восходящая звезда Демократической партии

Голоса афроамериканцев Джорджии сыграли решающую роль в победе Байдена в этом штате в ходе ноябрьских выборов.

Судя по всему, ключевую роль они сыграли и в ходе нынешнего второго тура (который в этом штате был назначен потому, что в первом туре никто из кандидатов не набрал 50% голосов, необходимых для победы по законам штата)

По данным исследовательского центра Пью, темнокожие на 2019 год составляли 33% от населения штата, а из почти двух миллионов новых избирателей, пополнивших списки электората в 2020 году, афроамериканцы составили почти половину.

Особая заслуга в мобилизации афроамериканцев принадлежит восходящей звезде Демократической партии Стейси Абрамс, которая вместе с Уорноком организовала инициативную группу избирателей.

Расовая и этническая диверсификация Джорджии, на которой сыграла Абрамс, стала ключом к победе Байдена, и демократы надеются, что преподобный Уорнок теперь поддержит эту традицию в Сенате.

Валери Пономарев

Еще одним важным фактором в победе демократов в Джорджии стали молодые избиратели.

После ноябрьских выборов более 23 тыс. жителей штата достигли 18 лет и влились в ряды избирателей.

Как призналась в интервью Би-би-си Валери Пономарев, она была ужасно обижена на мать, потому что на момент президентских выборов ей не хватило месяца до совершеннолетия.

Зато во втором туре она уже смогла принять участие и говорит, что проголосовала за демократов, потому что новому поколению импонирует 33-летний Джон Оссофф, который стал самым молодым сенатором.

"Думаю, молодежи уже хочется, чтобы у нее были свои представители в Сенате, и вот теперь у нас есть Джон Оссофф, который близок нам по возрасту" , - говорит Валери.

"Мне словно возместили упущенное, - вторит ей Майкл Гуисто, который, как и Валери, по возрасту еще не мог принять участие в президентских выборах.