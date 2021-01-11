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Дональд Трамп попытался обойти блокировку Twitter, но потерпел неудачу
07:57 11.01.2021 |
Twitter навсегда заблокировал учётную запись ещё действующего президента США Дональда Трампа, объяснив это тем, что сообщения последнего якобы могут вдохновить других на повторение актов насилия, имевших место 6 января 2021 года, и что есть несколько индикаторов того, что они принимаются и воспринимаются как поощрение к этому.
Пока нет никаких данных о том, что Трамп собирается подавать в суд, но спустя несколько часов после бана он попытался опубликовать сообщения как минимум с двух других учётных записей, к которым у него есть доступ. Это @POTUS и @TeamTrump. Вторая была полностью заблокирована, а сообщения в первой были удалены. Также была заблокирована учётная запись @GaryCoby, принадлежащая топ-менеджеру компании Трампа.
Twitter сообщил, что такие действия были предприняты согласно правилам платформы относительно попыток обхода блокировки. Платформа отметила, что учётные записи государственные @POTUS и @WhiteHouse блокироваться не будут, но относительно них будут предприняты меры по ограничению их использования.
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