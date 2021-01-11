Дональд Трамп попытался обойти блокировку Twitter, но потерпел неудачу

Twitter навсегда заблокировал учётную запись ещё действующего президента США Дональда Трампа, объяснив это тем, что сообщения последнего якобы могут вдохновить других на повторение актов насилия, имевших место 6 января 2021 года, и что есть несколько индикаторов того, что они принимаются и воспринимаются как поощрение к этому.

Пока нет никаких данных о том, что Трамп собирается подавать в суд, но спустя несколько часов после бана он попытался опубликовать сообщения как минимум с двух других учётных записей, к которым у него есть доступ. Это @POTUS и @TeamTrump. Вторая была полностью заблокирована, а сообщения в первой были удалены. Также была заблокирована учётная запись @GaryCoby, принадлежащая топ-менеджеру компании Трампа.

Twitter сообщил, что такие действия были предприняты согласно правилам платформы относительно попыток обхода блокировки. Платформа отметила, что учётные записи государственные @POTUS и @WhiteHouse блокироваться не будут, но относительно них будут предприняты меры по ограничению их использования.