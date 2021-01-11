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Amazon прекращает хостинг популярной среди фанатов Трампа соцсети Parler
07:53 11.01.2021 |
Интернет-гигант Amazon решил отказать популярной среди сторонников Дональда Трампа социальной платформе Parler в хранении данных.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.
Amazon объяснил, что Parler нарушила условия обслуживания из-за неадекватной практики модерации контента. Amazon Web Services перестанет оказывать Parler услуги по веб-хостингу незадолго до полуночи в понедельник по тихоокеанскому времени.
Этот шаг может сделать Parler недоступной на некоторое время, если платформа быстро не найдет замену AWS.
Исполнительный директор Parler Джон Матц отреагировал, заявив, что соцсеть "не прогнется под политически мотивированные компании и авторитарных диктаторов, которые ненавидят свободу слова!".
Решение Amazon стало последним и наиболее сокрушительным ударом для социальной сети, которая поддерживает Трампа. Parler превратилась в приют для праворадикальных и консервативных пользователей, которые покинули более популярные сайты Кремниевой долины, поскольку те борются с недостоверной информацией.
Ранее на этой неделе Apple и Google удалили приложение Parler для смартфонов из своих магазинов. Оба гиганты сослались на опасения, что сообщения на Parler могут способствовать насилию.
В прошлом году Дональд Трамп встречался с руководителем свои кампании Брэдом Парскале и другими политическими помощниками в Белом доме и требовал найти ему социальную платформу для использования, кроме Twitter, поскольку тот может в конце концов запретить Трампу публиковать противоречивые посты.
После штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за подстрекательство к насилию.
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