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Twitter окончательно заблокировал аккаунт Трампа
07:49 11.01.2021 |
Руководство американской социальной сети Twitter объявило, что решило окончательно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа. Соцсеть опасается, что он будет использовать ее для подстрекательства к насилию.
Еще 7 января Twitter временно заблокировал аккаунт Трампа за публикацию постов, в которых он называл поражение на президентских выборах следствием "кражи голосов", хотя доказательств этому нет. Соцсеть предупредила его, что в случае повторения подобных нарушений аккаунт могут заблокировать навсегда.
Однако 8 января в аккаунте Трампа появились новые посты. В одном из них президент писал, что не допустит неуважения к миллионам своих избирателей, а в другом - что не пойдет на инаугурацию Байдена.
Сотрудники Twitter сочли, что заявления могут спровоцировать новые беспорядки, подобные тем что произошли 6 января на Капитолийском холме. В связи с этим аккаунт окончательно заблокировали.
Сам Трамп в ответ заявил, что его "не заставят замолчать", и не исключил создания новой соцсети. Действия Twitter он назвал нарушением принципа свободы слова.
Заявление Трампа было опубликовано в том числе в аккаунте его предвыборного штаба в Twitter - в итоге соцсеть заблокировала и этот аккаунт.
Штурм Капитолия 6 января произошел после митинга сторонников Трампа. В тот день Конгресс должен был окончательно утвердить итоги президентских выборов, победу на которых одержал кандидат от демократов Джо Байден.
На митинге президент в очередной раз заявил, что не верит в честность победы Байдена, и призвал своих сторонников пойти к зданию Конгресса и выразить несогласие с итогами голосования.
Однако в итоге толпа ворвалась в сам Конгресс, прервав процесс утверждения итогов выборов. В ходе штурма погибли пять человек - четыре сторонника Трампа и один полицейский, охранявший здание.
Через несколько часов всех протестующих сумели выгнать из помещений Конгресса, после чего итоги выборов все же утвердили.
Вскоре после штурма Трамп опубликовал через Twitter видеообращение, в котором призвал сторонников покинуть Конгресс, однако в очередной раз назвал выборы украденными. Из-за этого соцсеть пометила пост как содержащий ложные утверждения и запретила его репостить.
Кроме того, Twitter, Facebook, Instagram и YouTube временно заблокировали аккаунты Трампа.
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