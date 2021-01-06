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В Китае официально узаконили «Систему социального кредита»
12:05 06.01.2021 |
Законопослушность, честность, даже потребительское поведение - самые разные стороны жизни гражданина отслеживает китайская Система социального рейтинга. В Китае с 01.01.2021 принят новый гражданский кодекс, официально узаконивший «Систему социального кредита».
Суть идеи китайских специалистов, тщательно изучивших зарубежный опыт в этой области, заключалась в предложении наделить обитателей условного города N определенной суммой баллов. Эта изначальная сумма, гарантировавшая всем жителям равные стартовые условия, могла либо расти, либо уменьшаться - в зависимости от того, что полезного или вредного делал обладатель своеобразного "кошелька". Аналогичная система действует и в отношении юридических лиц - компании проверяют на соответствие экологическим, юридическим нормам. Оценке также подвергаются условия и безопасность труда на предприятиях, их финансовая отчетность.
Теперь у каждого гражданина есть стартовый рейтинг в 1000 баллов. Единый информационный центр анализирует каждого по 160 тысячам различных параметров из 142 учреждений.Если рейтинг больше 1050 баллов, то ты образцовый гражданин и маркируешься индексом ААА. С 1000 баллов можно рассчитывать на А+, а с 900 - на B. Если рейтинг упал ниже 849 - ты уже подозрительный носитель категории C, который запросто может быть уволен из государственных и муниципальных структур. Те, у кого 599 баллов и ниже попадают в группу D, это сравнимо с "черной меткой", так как их не возьмут на работу даже таксистом.
Люди с рейтингом D не могут устроиться на нормальную работу, им не дают кредиты, не продают билеты на транспорт и даже могут отказать в аренде велосипеда. Для сравнения, человеку с рейтингом А+ велосипед в аренду дадут бесплатно и еще разрешат полчаса кататься на нем без единого юаня. Человек со средним рейтингом С велосипед дадут только под залог в 200 юаней.
С людьми из категории D остальные боятся даже разговаривать, потому что кто-то может сообщить властям, что ты общался с человеком из "черного списка" и твой рейтинг могут понизить. А также низкий рейтинг приведет к публичному порицанию и осмеянию: обнародованию имен провинившихся вплоть до личного информирования знакомых, сослуживцев и родственников.
По новому кодексу китайцы будут получат баллы за:
* участие в благотворительной деятельности ,
* забота о пожилых членах семьи,
* хорошие отношения с соседями и помощь бедным,
* сдача донорской крови,
* поддержка правительства в социальных сетях,
* наличие хорошей финансовой кредитной истории,
* совершение любого героического поступка.
и т.п.
У граждан могут вычитать баллы за:
* нарушение правил дорожного движения,
* участие в протесте против властей и размещение антиправительственных сообщений в социальных сетях,
* неудовлетворительная помощь стареющим родителям,
* распространение слухов и фейков в интернете,
* неискренние извинения за совершенные преступления,
* участие в деятельности сект и жульничество в онлайн-играх.
и т.п.
Вопрос внедрения системы социального рейтинга в России активно обсуждается. Через шеринг и краунд-технологии, общество все быстрее движется к необходимости создания единого цифрового профиля человека. Например в сентябре 2020 года Сбербанк предоставил свою систему оценки граждан при приеме на работу в компанию. Обычными стоп-факторами(дискриминациями) при устройстве на работу могут быть:
* Кредиты
* Просроченные кредиты + производства по ним у судебных приставов
* Информации по ранее судебных делам (участие в уголовных делах и других)
* Судимости(так же погашенные)
Исходя из списка выше, часто люди сталкиваются с ограничением при устройстве на работу, что им отказывают из-за кредитов активных или просроченных платежах. При этом с точки зрения безопасников, кто придумал эти стоп-факторы, клиенты с подобными причинами не благонадежные и значит отбросы общества.
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