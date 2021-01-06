Норвегия стала первой страной, где электромобили обогнали по продажам все остальные авто

Страна северных нефтяников стремится к цели прекратить в 2025 году продажи любых новых автомобилей кроме электрических. Прошлый год в этих планах стал критическим, когда в Норвегии продали больше электромобилей, чем автомобилей с ДВС и гибридных вместе взятых и, что интересно, самым покупаемым электромобилем оказалась вовсе не Tesla.

Согласно отчёту Норвежской дорожной федерации (OFV), в 2020 году в стране доля электромобилей среди всех приобретённых новых автомобилей составила 54,3 %. Это мировой рекорд. В 2019 году, для сравнения, доля электромобилей достигла 42,4 %, а десять лет назад составляла призрачные 1 %. Прогнозируется, что в 2021 году доля электромобилей среди всех купленных новых авто в Норвегии достигнет 65 % и эта северная страна станет первой в мире, где за год не будет продано ни одной машины на ископаемом топливе.

В Норвегии очень надеются, что поставленная цель будет выполнена. На это намекает очень положительная динамика продаж электромобилей. Спрос на них рос месяц за месяцем, что подняло в декабре долю продаж «машин на батарейках» до 66,7 % на рынке страны.

Всего в 2020 году в стране было продано 141 412 новых автомобилей, из которых 76 789 были полностью электрическими. Интересно отметить, что электромобиль Tesla Model 3, занимавший в 2019 году первое место по уровню спроса, в 2020 году уступил главную позицию электромобилям Volkswagen. Спектр электромобилей Audi e-tron в виде спортивных внедорожников и спортивных автомобилей в ушедшем году оказался самой востребованной у норвежцев позицией.

Добавим, в 2020 году в Европе продано более 500 тыс. полностью электрических автомобилей. Во всём регионе также отмечается растущий спрос на электромобили, что заставляет норвежских продавцов волноваться о недопоставках новой техники. Власти Норвегии избавили владельцев электрокаров от всех налогов, собираемых с владельцев машин с ДВС, и норвежцы разбирают электромобили как горячие пирожки зимой.