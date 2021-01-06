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В Гонконге задержаны около 50 демократических активистов
09:15 06.01.2021 |
Около пятидесяти активистов демократического движения и бывших депутатов задержаны в Гонконге по обвинению в нарушении нового закона о безопасности. Как сообщают в среду, 6 января, местные СМИ, задержания связаны с тем, что в июле минувшего года, в преддверии намеченных выборов в Законодательный совет города оппозиционные силы провели неофициальные праймериз среди демократических кандидатов.
Власти КНР тогда резко раскритиковали предварительные выборы кандидатов от оппозиции, усмотрев в них стремление оказать влияние на избирательный процесс и заявив о попытке революции. В итоге руководство специального административного района КНР отложило на 12 месяцев выборы, которые должны были пройти в сентябре 2020 года, назвав в качестве причины пандемию коронавируса.
Закон о национальной безопасности Гонконга, принятый в Пекине в конце июня в качестве реакции на массовые протесты 2019 года, предоставляет обширные полномочия китайским службам безопасности. Иностранные наблюдатели и правозащитники предупреждали, что новый закон о нацбезопасности будет использоваться властями КНР для подавления демократического движения в Гонконге и ознаменует конец действия принципа "одна страна - две системы", которому в Китае следовали со времени обретения суверенитета над автономией в 1997 году.
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