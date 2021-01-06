В Джорджии ждут результатов выборов сенаторов. От них зависит судьба Байдена

Голосование, завершившееся во вторник в штате Джорджия, станет решающим в борьбе за контроль над сенатом США. По данным опросов накануне закрытия избирательных участков вечером во вторник, у демократов появился шанс получить большинство в обеих палатах Конгресса.

День голосования в США, официально завершившийся 3 ноября, продлился до начала января: в минувший вторник избиратели в штате Джорджия решали, какая из двух ведущих политических получит контроль в сенате, и кто именно - демократы или республиканцы - определят, каким будет президентство Джо Байдена.

От исхода борьбы за всего лишь два места в сенате зависит, сохранит ли нынешний лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл свои позиции, или ему придется уступить кресло представителю демократов Чаку Шумеру.

В ноябре прошлого года претендентам на сенатские кресла от штата Джорджия так и не удалось заручиться достаточным количеством голосов избирателей для того, чтобы подвести итоги выборов. Из-за этого вопрос о том, кто будет контролировать большинство в сенате, остался открытым.

Кто ведет борьбу?

От расклада мест в сенате зависит, будет ли одобрено любое решение нового президента.

Сейчас большинство в Палате представителей принадлежит демократам, но в верхней палате Конгресса республиканцы контролируют 50 мест из 100. У демократов пока 48 кресел, и именно выборы в Джорджии должны решить, кому достанется право решающего голоса.

Если выборы в штате выиграют представители демократов, то расклад изменится на 50 на 50, и это право перейдет к вице-президенту Камале Харрис, гарантирующей большинство голосов для одобрения любой инициативы демократов.

За места в сенате сейчас борются действующие сенаторы-республиканцы Келли Леффлер и Дэвид Пердью против демократов Джона Оссоффа и Рафаэля Варнока.

Демократов представляют Рафаэль Варнок (слева) и Джон Оссофф

Варнок - пастор баптистской церкви Эбенезера, где в свое время вел службы Мартин Лютер Кинг-младший. Оссофф - продюсер документальных фильмов и журналист-расследователь, сотрудничавший в свое время с Би-би-си. Его отец - иммигрант из СССР.

Келли Леффлер никогда не участвовала в выборах: на пост сенатора она была назначена губернатором штата республиканцем Брайаном Кемпом после того, как о своей добровольной отставке объявил представитель штата Джонни Айзаксон, сославшись на проблемы со здоровьем.

Келли Леффлер и Дэвид Пердью - кандидаты от республиканцев

Президент Трамп и представители администрации тогда настаивали на том, что на освободившийся пост в сенате будет назначен конгрессмен-республиканец Даг Коллинз.

Но губернатор штата остановил свой выбор на Леффлер, которая не только считается одним из самых заметных доноров Республиканской партии, но и, по данным американских СМИ, пожертвовала не менее $20 млн из собственных средств на свою избирательную кампанию.

Почему итоги выборов не подвели в ноябре?

В предвыборной схватке Пердью и Оссоффа ни одному из них не удалось преодолеть 50%-й барьер: действующий сенатор-республиканец набрал 49,7% голосов, а претенденту достались только 48%.

К началу января ситуация изменилась, и, как считают представители социологических служб, представители демократов лидируют в гонке с незначительным отрывом.

Оссофф опережает своего оппонента менее чем на один процент: 49,3% против 48,5%. Варнок, в свою очередь, впереди Леффлер почти на два процента - 49,8% против 48%.

Социологи также заявляют о рекордной явке: еще до открытия избирательных участков в Джорджии в штате проголосовали более 3 млн избирателей.

Но, согласно законам, подсчет голосов начнется только после закрытия мест для голосования. Одновременно будут пересчитаны бюллетени, присланные по почте и отправленные гражданами США, живущими за границей.