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Суд в США заблокировал санкции Трампа против Международного уголовного суда
15:47 05.01.2021 |
Судьи выдали временный запрет на исполнение указа, подписанный Трампом 11 июня. Согласно нему, госсекретарь Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин могут запретить сотрудникам МУС въезд в Соединенные Штаты и заморозить их активы на территории этой страны. В сентябре Помпео воспользовался этими полномочиями и ввел запрет на въезд в США, а также экономические санкции в адрес прокурора МУС Фату Бенсуды.
МУС расследует военные преступления в Афганистане
США не признают Международный уголовный суд, созданный в 2002 году. В марте МУС дал добро на проведение расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных в 2003-2014 годах в Афганистане. Прокурор Бенсуда пытается выяснить, замешаны ли в них боевики движения "Талибан", афганские власти, солдаты США и американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ).
Помпео тогда заявил о готовности США принять "любые необходимые меры", "чтобы защитить своих граждан от предательского, так называемого суда". В 2019 году американские власти уже ввели ограничения на въезд сотрудников МУС в США. Афганистан тоже отказывается сотрудничать с МУС, хотя является его членом.
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