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США на постоянной основе разместили в Румынии разведывательно-ударные беспилотники
09:50 05.01.2021 |
Соединенные Штаты на постоянной основе разместили на авиабазе Кымпия-Турзий в Румынии эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, сообщило Командование ВВС США в Европе и Африке.
"Военно-воздушные силы США разместили беспилотники MQ-9 Reaper и около 90 военнослужащих на 71-й авиабазе в Кымпия-Турзий в Румынии для проведения разведывательных и наблюдательных миссий в поддержку операций НАТО", - говорится в сообщении.
"Передовое размещение готовых к действиям MQ-9 в этом ключевом стратегическом районе заверит наших союзников и партнеров, а также даст понять нашим противникам, что мы можем быстро отреагировать на любую возникающую угрозу", - сказал генерал Джефф Харригян, командующий ВВС США в Европе и Африке.
В 2018 году американские дроны MQ-9 Reaper на постоянной основе были размещены на 12-й авиабазе ВВС Польши Мирославец. В 2019 и 2020 году они на короткое время перебрасывались в Румынию.
Польская авиабаза Мирославец находится в 270 км от Калининградской области, румынская авиабаза Кымпия-Турзий - в 680 от Крыма.
MQ-9 Reaper относятся к классу беспилотных летательных аппаратов средней высотности и большой продолжительности полета. Они широко применялись американскими военными для нанесения точечных ударов по целям террористических группировок в Афганистане, Ираке и Сирии.
Дрон способен совершать полет на дальность до 2 тыс. км и может нести 1,7 тонны полезной нагрузки, включая управляемые ракеты, авиабомбы на внешних подвесках, а также оснащен бортовой оптико-электронной и радиоэлектронной разведывательной аппаратурой.
MQ-9 Reaper может находиться в воздухе 27 часов. Его усовершенствованная версия - MQ-9 Reaper ER может выполнять полет продолжительностью до 42 часов.
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