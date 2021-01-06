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После трех лет блокады Саудовская Аравия откроет границу с Катаром
09:39 05.01.2021 |
Саудовская Аравия откроет сухопутные и морские границы, а также воздушное пространство с Катаром спустя три с половиной года после начала блокады соседней страны. Об этом сообщил в понедельник, 4 января, глава МИД Кувейта Ахмед Насер ас-Сабах, выступая на гостелевидении.
Кувейт был одним из посредников в переговорах между государствами, которые разорвали экономические и дипломатические отношения между собой летом 2017 года. Агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщает, что соглашение о нормализации отношений между Эр-Риядом и Дохой должно быть подписано уже во вторник, 5 января.
В этот день пройдет Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, в котором впервые после долгого перерыва примет участие эмир Катара. Пошла ли Доха на какие-либо уступки для нормализации отношений с соседями, не сообщается.
Блокада и угрозы превратить Катар в остров
В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром и объявили блокаду эмирата, обвинив его в поддержке исламистского терроризма. В адрес страны был выдвинут список требований из 13 пунктов. В том числе - закрытие телеканала "Аль-Джазира" и турецкой военной базы, разрыв дипломатических отношений с Ираном и остановка финансирования террористических групп. В Дохе называли обвинения со стороны четырех государств необоснованными.
Саудовская Аравия - единственное государство, с которым у Катара есть сухопутная граница. В разгар блокады в сентябре 2018 года Эр-Рияд грозился даже вырыть на границе широкий канал и превратить Катар в остров.
В 2022 году в Катаре должен пройти чемпионат мира по футболу.
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