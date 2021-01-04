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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Суд в Лондоне отказался экстрадировать Джулиана Ассанжа в США

15:45 04.01.2021 |

Мир

Суд в Лондоне отказался экстрадировать в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Несмотря на то, что суд наконец-то завершился, это решение вряд ли будет окончательным - изначально было понятно, что какая бы сторона ни выиграла процесс, другая подаст апелляцию.

Адвокаты Ассанжа всегда говорили, что этот суд - только начало пути в деле по экстрадиции Ассанжа. И та, и другая сторона в стремлении добиться нужного им решения могут дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека.

Высокий риск суицида

Основная причина, по которой суд принял такое решение, - это состояние психического здоровья Ассанжа. Лондонский судья пришел к выводу, что риск самоубийства слишком велик.

Как посчитал суд, пребывание в американской тюрьме сейчас, когда представители разведки относятся к Ассанжу враждебно, может усугубить его состояние.

Защита Ассанжа ранее вызывала в суд экспертов по психиатрии, которые зафиксировали высокий риск суицида, диагностировали у основателя WikiLeaks депрессивной расстройство и аутизм.

За всю историю существования процедуры экстрадиции Великобритания несколько раз отказывала США в высылке человека, если его экстрадиция могла сопровождаться нарушением прав человека.

Один из самых известных примеров - дело шотландского хакера Гэри Маккиннона, взломавшего компьютеры сразу нескольких американских ведомств. Он объяснял свой поступок тем, что искал информацию о существовании НЛО.

В США его ждала тюрьма, но власти Британии заблокировали экстрадицию шотландца на основании диагнозов психиатров - у Маккиннонна обнаружили депрессию и синдром Аспергера. Именно из-за того, что экстрадиция могла спровоцировать попытку суицида, высылка шотландца была признана противоречащей правам человека.

Судебное решение не означает, что вина Ассанжа не доказана. В обязанности лондонского суда не входил этот вопрос: если экстрадиция все-таки состоится, виновен Ассанж или невиновен в инкриминируемых ему преступлениях, будет решать суд в США.

Для адвокатов, представляющих американские интересы в Лондоне, достаточно было, чтобы у судьи возникли обоснованные подозрения в том, что основатель WikiLeaks действительно мог совершить преступления, в которых его обвиняют.

Несмотря на решение суда, Ассанж останется под стражей, пока американская сторона не подаст апелляцию.

Что не получилось?

На первый взгляд кажется, что решение суда должно полностью удовлетворить защиту Ассанжа. Но на самом деле оно означает, что команде Ассанжа не удалось убедить суд в сразу нескольких важных для защиты основателя WikiLeaks фактах.

Лондонский судья решил, что действия Ассанжа "выходили за рамки журналистской деятельности", поскольку он "добывал информацию через хакерство".

Американская сторона в суде уверяла, что Ассанж журналистом не является. Почему этот аргумент был настолько важным?

Если бы судья согласился, что деятельность Ассанжа можно назвать журналистикой, то это дало бы повод для того, чтобы подозревать США в посягательстве на свободу прессы. Кроме того, в американском суде Ассанжа теоретически могла бы защищать первая поправка к конституции США, запрещающая ограничение свободы слова.

Суд также подтвердил, что если бы Ассанж действовал не в США, а в Британии, его бы также ждало преследование по британским законам. Это еще один проигрыш команды Ассанжа, потому что важной частью процесса для них было убедить суд, что все, что якобы совершил основатель WikiLeaks, является преступлением и на территории Британии.

На данный момент единственное, что удалось доказать команде Ассанжа, - это опасность суицида при экстрадиции. На ранних этапах судебного разбирательства специалисты обследовали основателя WikiLeaks и подтвердили, что риск самоубийства очень высок.

"Я убежден - настолько, насколько вообще психиатр может быть уверен, - что в случае экстрадиции в США Ассанж нашел бы способ совершить самоубийство", - цитирует защита австралийца мнение авторитетного судебного психиатра Майкла Копельмана.

В Британии и Испании

В 2019 году США предъявили Ассанжу обвинения в нарушении закона о шпионаже, а также в сговоре с целью взлома компьютеров, содержащих секретную информацию.

Летом 2020 года Минюст США расширил обвинительное заключение против Ассанжа. В документе появилась новая доказательная база. В частности, минюст рассказал о нескольких конференциях, на которых Ассанж якобы пытался завербовать хакеров, которые могли помочь ему добыть секретную информацию.

Кроме того, Ассанжа обвиняют в том, что он связался с хакерскими группировками и предоставил им список целей для взлома. В этом списке были ЦРУ и АНБ, утверждает Минюст США.

Адвокаты Ассанжа работают в эти дни не только в Британии, чтобы противостоять экстрадиции, но и в Испании. Они считают, что в то время, пока Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, за каждым его шагом внимательно следили через камеры, установленные на территории дипмиссии.

По мнению защиты Ассанжа, слежкой занималась испанское частное охранное предприятие, которое официально осуществляло охрану посольства, но при этом записывало все переговоры Ассанжа с адвокатами и гостями и передавало записи заинтересованным лицам, то есть США.
 

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