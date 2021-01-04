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Норвегия усилила ограничения: запрет на алкоголь в ресторанах и никаких гостей дома
15:30 04.01.2021 |
Норвегия вводит новые ограничения для сдерживания коронавируса, включая общенациональный запрет на подачу алкоголя в ресторанах и барах и запрет на приглашение гостей домой.
Об этом заявила премьер-министр Эрна Солберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Мы видим больше признаков новой волны инфекций", - сказал Солберг на пресс-конференции в воскресенье, назвав в числе причин празднования Рождества и Нового года и появление более заразного варианта вируса, впервые выявленного в Великобритании.
По ее словам, норвежцы должны отложить свою социальную жизнь на следующие две недели, чтобы держать вирус под контролем.
"Я прошу вас, чтобы в доме не было посетителей. Подождите две недели, прежде чем приглашать кого-нибудь домой или в гости", - сказала она.
Днем ранее правительство объявило, что лекции в университетах приостановлены, и велело студентам оставаться дома.
Магазины, детские сады и начальные школы останутся открытыми. Средние и старшие школы также останутся открытыми, но будут использовать больше удаленного обучения, чем сейчас.
Все поездки в личных целях, будь то зарубежные или внутренние, теперь не приветствуются. В Норвегии уже действуют одни из самых жестких ограничений на поездки в Европе, требующие, чтобы нерезиденты имели доказательство того, что они не заражены COVID-19, перед въездом в страну.
В четверг Осло ввел обязательные тесты на COVID-19 для всех людей, въезжающих в Норвегию из-за границы, либо по прибытии, либо в течение 24 часов, чтобы остановить распространение варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Великобритании.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, кумулятивное число случаев COVID-19 в Норвегии за 14 дней на 100 000 жителей за неделю с 21 по 27 декабря составило 113,6, что является четвертым наименьшим показателем в Европе после Исландии, Греции и Финляндии.
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