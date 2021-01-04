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Нэнси Пелоси переизбрана спикером Палаты представителей Конгресса США
12:06 04.01.2021 |
В Вашингтоне в воскресенье, 3 января, приступил к работе новый состав Конгресса США, сформированный по результатам ноябрьских выборов. Демократы сохранили за собой большинство в Палате представителей, хотя и лишились части мандатов. В нижнюю палату американского законодательного органа были избраны 222 представителя Демократической партии и 211 республиканцев. В прошлом созыве у демократов было 232 места, у республиканцев - 197.
80-летняя Нэнси Пелоси из Демократической партии в тот же день была переизбрана спикером Палаты представителей, заручившись поддержкой 216 конгрессменов. Ее оппонент-республиканец Кевин Маккарти получил 208 голосов. Таким образом, Пелоси сохранила за собой третий по значимости в стране после президента и вице-президента, который она занимает с 2019 года.
Кто получит большинство в Сенате, пока неизвестно
Расстановка сил в Сенате определится через несколько дней после второго тура выборов в штате Джорджия, где на кону стоят два сенатских мандата. По законам штата, для избрания в конгресс кандидату необходимо набрать не менее 50% голосов, однако по итогам голосования в ноябре ни одному из претендентов этого сделать не удалось.
На данный момент в Сенате у республиканцев 50 из 100 мест, а у демократов - 46, еще два места остаются за независимыми сенаторами, аффилированными с демократами. Если оба мандата в Джорджии получат демократы, то они фактически будут контролировать и Сенат. Согласно американскому законодательству, вице-президент, которым стала демократ Камала Харрис, возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.
Утверждение результатов выборов президента
Первым делом нового Конгресса будет утверждение результатов президентских выборов в стране: для этого обе палаты соберутся 6 января на совместном заседании. Ранее 12 сенаторов-республиканцев заявили, что планируют оспорить итоги голосования. Они призвали конгресс назначить комиссию, которая проведет десятидневную проверку итогов выборов в спорных штатах. По данным телеканала CNN, около 100 республиканцев в Палате представителей также готовы выразить несогласие с результатами президентских выборов. Как отмечает агентство AFP, это может затянуть процедуру утверждения Конгрессом результатов выборов президента, однако шансов на успех у них нет.
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