Турция возглавила силы быстрого реагирования НАТО

Командование Объединенной оперативной группой высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) в пятницу, 1 января, перешло к Турции. Анкара отправит в состав VJTF мотопехотную бригаду численностью около 4200 военнослужащих, включая новейшую турецкую боевую технику, в частности бронированные машины, противотанковые ракетные комплексы и гаубицы. "Турция вложила значительные средства в оснащение этой воинской части, особенно в логистику и планирование потребностей в боеприпасах", - сказано в заявлении НАТО.

В 2021 году силы сверхбыстрого реагирования НАТО в общей сложности будут насчитывать 6400 военнослужащих США, Великобритании, Польши, Испании, Италии и других стран-участниц Североатлантического альянса. Создать передовую группу VJTF главы государств и правительств стран НАТО решили на саммите в Уэльсе в 2014 году в качестве ответа на изменившуюся обстановку в сфере безопасности после аннексии Крыма Россией. Члены НАТО командуют VJTF по принципу ротации: так, Польша возглавила группу в 2020 году, Германия - в 2019-м, а Италия - в 2018-м.

НАТО заявляет об успешном сотрудничестве

Особенность VJTF состоит в высшей степени ее боеготовности: группа должна быть готова к передислокации в течение максимум 72 часов. Для личного состава это означает, к примеру, что он не вправе удаляться от места службы на большое расстояние.

НАТО считает передачу Турции командования группой сверхбыстрого реагирования свидетельством того, что военное сотрудничество между странами проходит гладко, несмотря на разногласия между отдельными союзниками. Ранее руководство альянса выражало обеспокоенность проведенными Турцией пусками российской зенитно-ракетной системы С-400, а США ввели в отношении Анкары санкции. Евросоюз также ввел санкции против турецких физических лиц и компаний, причастных к разработке газовых месторождений на спорных территориях в Средиземном море.

НАТО расширила масштабы учений после 2014 года

Осенью 2018 года НАТО провела маневры Trident Juncture на территории Норвегии, а также в Балтийском море и северной части Атлантического океана. Замысел учений заключался в том, чтобы показать, что альянс способен быстро перебросить в необходимую точку военнослужащих, технику и продовольствие, если одной из его стран, подвергшейся нападению, потребуется помощь. НАТО назвала Trident Juncture крупнейшими маневрами со времени окончания холодной войны. Североатлантический альянс существенно расширил масштабы деятельности после начала конфликта на востоке Украины и аннексии Россией украинского полуострова Крым в 2014 году.