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Палата общин Великобритании одобрила сделку об отношениях после "Брекзита"
18:24 30.12.2020 |
Нижняя палата британского парламента одобрила Соглашение о торговле и сотрудничестве (Trade and Cooperation Agreement) после выхода Великобритании из ЕС. В среду, 30 декабря, за принятие договора проголосовал 521 член Палаты общин, против высказались 73 депутата.
Перед началом дебатов в парламенте премьер-министр Борис Джонсон призвал депутатов одобрить соглашение с ЕС. Как ожидается, до конца дня документ будет принят и Палатой лордов.
Соглашение о торговых отношениях после "Брекзита" достигнуто 24 декабря
В тот же день в Брюсселе состоялась церемония подписания соглашения с Великобританией главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председателем Евросовета Шарлем Мишелем. "Это был долгий путь. Пришло время оставить "Брекзит" позади", - написала фон дер Ляйен в Twitter. Двумя днями ранее временное применение соглашения с 1 января 2021 года одобрили все 27 стран-участниц Евросоюза на уровне Комитета постоянных представителей (COREPER). Европарламент же ратифицирует соглашение по "Брекзиту" задним числом в начале 2021 года.
Соглашение о двусторонней торговле ЕС и Великобритании было достигнуто по итогам сложных и затянувшихся переговоров 24 декабря - за несколько дней до выхода страны из европейского внутреннего рынка. Оно предусматривает свободную торговлю и отсутствие таможенных пошлин. Кроме того, в нем прописаны положения, касающиеся будущего сотрудничества Брюсселя и Лондона в сфере полиции и юстиции, а также социального обеспечения граждан обеих сторон.
Выход Великобритании из ЕС
Великобритания вышла из ЕС в конце января 2020 года, спустя 43 месяца после победы сторонников "Брекзита" на референдуме 2016 года. 31 декабря завершится переходный период, во время которого Лондон сохраняет доступ к внутреннему европейскому рынку и остается в таможенном союзе, при этом обязан следовать правилам Евросоюза во всех сферах, но не участвует в принятии решений в ЕС.
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