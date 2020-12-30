Финансовые новости
- |
- 30.12.20
- |
- 19:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС и Китай договорились об основных пунктах инвестиционного соглашения
18:17 30.12.2020 |
Европейский Союз и Китай договорились об основных пунктах всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве в области инвестиций, которое содержит гарантии справедливой конкуренции на европейском и китайском рынках. "Сегодня мы завершили переговоры с Китаем по основным положениям" инвестиционного соглашения, сообщила в среду, 30 декабря, в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).
Она отметила, что ЕС, имеющий "самый большой открытый рынок мира", готов к сотрудничеству в области торговли и инвестиций с Китаем, но настаивает на равных условиях игры, принципе взаимности и уважении своих ценностей. Соглашение между ЕС и КНР будет способствовать более сбалансированной торговле и возможностям ведения бизнеса, указала глава Еврокомиссии по итогам видеоконференции с китайским руководством.
Прозрачность субсидий, противодействие принудительному труду и защита климата
При этом соглашение предполагает достижение большей прозрачности в сфере государственных субсидий китайских компаний и прекращение принудительного трансфера технологий и других спорных практик КНР, сообщила далее фон дер Ляйен. Кроме того, договор предоставляет ЕС возможность бороться с использованием принудительного труда в Китае, принимать совместные действия по защите климата и способствовать базирующемуся на правилах международному сотрудничеству, отметила глава Еврокомиссии.
Помимо фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля, в переговорах участвовали канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон, а также председатель КНР Си Цзиньпин.
Переговоры о заключении инвестиционного соглашения ЕС и Китай ведут с конца 2013 года. Критики соглашения указывают на сложную ситуацию с правами человека в КНР, в особенности отмечая в этой связи проблему использования принудительного труда.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В КС заявляют: Тупицкий обязан продолжать выполнять обязанности, а Зеленский - немедленно отменить свой указ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Зеленский наступает на грабли Ельцина
|Америка-2021: чего ждать Украине от отношений с США в новом году
|Валютных покупателей на межбанке почти нет, продавцы продают валюту по необходимости
|Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Палата общин Великобритании одобрила сделку об отношениях после "Брекзита"
|ЕС и Китай договорились об основных пунктах инвестиционного соглашения
|Британия заключила торговое соглашение с Турцией на 20,5 млрд евро
|В Германии новая мутация коронавируса была уже в ноябре
|Страны ЕС одобрили применение соглашения по «Брекзиту» с 1 января
|Зачем Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание?
Это интересно
|На фоне налогового скандала Facebook закрывает свои компании в Ирландии
|Toyota выпустила крошечный электрокар. Он меньше, чем Smart
|США расследует использование телевизоров TCL для слежки за пользователями
|Хакеры могли получить доступ в облако Microsoft
|Huawei придумала свой метод устранения царапин на экране и заднем стекле смартфона
|Китайский холдинг Alibaba стал объектом антимонопольного расследования
|Xiaomi уже стоит более 100 млрд долларов