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В Германии новая мутация коронавируса была уже в ноябре
09:27 30.12.2020 |
В Германии заявили, что обнаружили новую мутацию коронавируса, которая распространяется в Британии, еще в ноябре.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижней Саксонии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Наличие новой мутации коронавируса в пробе пациента, который заболел COVID-19 в Нижней Саксонии еще в ноябре, подтвердили в берлинской клинике Charité.
Согласно данным министерства, сначала мутацию B1.1.7, которую считают ответственной за рост темпов распространения коронавируса на юге Великобритании, обнаружили специалисты в Высшей медицинской школе Ганновера. И уже позже заключение медиков подтвердили коллеги в Берлине.
Человек, у которого обнаружили мутировавший коронавирус, уже умер от последствий COVID-19. Но в ведомстве добавляют, что речь идет о пациенте весьма преклонного возраста с рядом хронических болезней.
Исследователи предполагают, что мужчину заразила дочь, вернувшаяся из Британии в середине ноября. Последующих цепочек инфицирования новой мутацией коронавируса, которые были бы связаны с этим случаем, больше не обнаружили.
Ранее сообщалось, что вариант коронавируса Sars-CoV-2, очень похожий на тот, что распространяется в Великобритании, начал циркулировать в Италии с начала августа.
В декабре Великобритания признала распространение в стране нового штамма COVID-19, который способен распространяться гораздо легче. В связи с этим правительство ввело новые ограничения в Англии, а несколько стран закрыли авиасообщение с Соединенным Королевством.
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